“Het geluk van de dag zal ook een rol spelen”

Apolloon Kortrijk Spurs kruist dit weekend de degens met fusieclub Hubo Handbal. De ploeg van assistent-coach Pieter Van Nieuwenhove gaat op zoek naar zijn tiende zege.

Na 12 speeldagen staat Apolloon in eerste nationale op een knappe tweede plaats. “Dit is een beetje boven de verwachtingen, maar toch hoopten we hierop”, opent Pieter Van Nieuwenhove. “Drie spelers zijn gestopt, dus waren de verwachtingen niet hoog gespannen. Gelukkig konden we rekenen op de terugkeer van Jakob Dhaene die nog altijd een belangrijke rol vervult. We wisselen echter nog te vaak goeie met slechte prestaties af, waardoor het er misschien nog beter kon uitzien. Ook in bepaalde wedstrijden zelf.”

“De wedstrijd tegen Hubo Handbal uit de heenronde was een voorbeeld van hoe het niet moet. Onze basis is niet breed genoeg. We hebben heel wat talentvolle jeugdspelers die moeten ingepast worden in het systeem. Zij zijn nog niet in staat om het niveau omhoog te krikken. Het grote probleem is dat we heel afhankelijk zijn van Jan Steenhoudt, Tore Devos en Klaas Thiers. Maar er komt beterschap. Nieuweling Victor Coppens begint stilaan te renderen en geraakt ingespeeld in het systeem. We willen ons zo vlug mogelijk verzekeren van de play-offs, en natuurlijk zo hoog mogelijk eindigen. Eenmaal geplaatst kunnen we de jongeren meer laten proeven van speelminuten. We missen nu ook onze doelman Sarwar, maar die werd goed vervangen door Jelle Snellings die zich een waardige vervanger toont.”

Zaterdag trekt Pieter met zijn ploeg richting Hasselt. “Dit weekend komen we tegenover een jonge ploeg te staan die snel handbal tentoonspreidt. Ze zijn technisch heel goed. Hun eerste team komt uit in de Beneligue, dus is het afwachten met wie ze aantreden. Als wij ons niveau halen dan moeten we de punten mee richting Kortrijk kunnen nemen.”

“De ploeg die het minst te kampen krijgt met blessures zal het volgens mij halen in de eindafrekening. Veel teams zijn aan elkaar gewaagd, dus zal het geluk van de dag ook een rol spelen ”, besluit Pieter Van Nieuwenhove.