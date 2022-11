Herfsttornooi van indoor padelveld De Padelver levert drie winnaars op

Zaterdag 26 november organiseerden David Casteleyn, Laurent Vandamme en Jorn Woets van De Padelver een herfsttornooi. Het tornooi leverde drie winnaars op.

Dit tornooi kwam er in navolging van het Pauline-tornooi en Hemelvaarttornooi eerder dit jaar. Er waren telkens zes duo’s ingeschreven per categorie.

Ruben en Maxime, winnaars brons. © GF

In de voormiddag wonnen Ruben Bisschop en Maxime Delbaere het eerste tornooi niveau Brons na een spannende finale (6-5). In de namiddag en vooravond was het de beurt aan categorie Goud en Zilver. Daarin trokken Nelis D’Hondt en Matthias Buyck aan het langste eind (9-2).

Nelis en Matthias wonnen de categorie zilver/goud. © GF

Het hoogtepunt van het tornooi kwam er in de late avond met de finale in de categorie Platina tussen Basile Seys/Nicolas Eeckhout en de broers Michiel/Koenraad Alleweireld. De broers, afkomstig uit Zillebeke, wonnen na een hoogstaande partij met 9-7. (API)