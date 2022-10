Herenploeg Koninklijke Hockey Club Brugge leidt in derde nationale C: “We zouden wat efficiënter moeten zijn op penalty corners”

De eerste herenploeg van de Koninklijke Hockey Club Brugge staat momenteel aan kop. Het team verloor nog niet dit seizoen en heeft de ambitie om naar tweede nationale te promoveren.

De mannen van KHCB speelden zondag als leider 2-2 tegen White Star uit Evere, de derde in de stand. Brugge kon twee keer een achterstand goedmaken en blijft leider in derde nationale C. Er werd twee keer gescoord op penalty corner via Thibaut Van Paemel in een wedstrijd van een hoog niveau die tot in de laatste minuut kon beslist worden.

“We wisten dat het om een sterke tegenstander ging, dat we ons als ploeg moesten inzetten om tegen hen zeker niet te verliezen”, klinkt Thibaut. “Met het gelijkspel zijn we tevreden, in een match tussen twee ploegen die aan elkaar gewaagd waren. Plus, we blijven aan kop.”

De Bruggelingen, onder leiding van technisch directeur Michel Van den Boer, kregen nochtans voldoende kansen en dan vooral om op penalty corner de topper te winnen. “We moeten nog verder werken om toch wat efficiënter te zijn op die penalty corners”, vindt Van Paemel.

Jeugdreeksen

De Bruggeling doorliep bij de KHCB alle jeugdreeksen en besliste dan onder meer wegens zijn studies om ermee te stoppen. “Na twee jaar besefte ik dat ik het hockey toch wel miste en ben ik dit seizoen opnieuw begonnen. Het is ontzettend leuk, en voor zo’n matchen als deze vandaag doe je het.”

Bij de heren was het bij aanvang van dit seizoen de bedoeling om mee aan de top te spelen, zodat ze aanspraak maken om te stijgen. KHCB verloor na zeven speeldagen nog geen enkele wedstrijd. Winst komende zondag tegen La Louvière, op een punt tweede in de stand, zou hen dicht bij die eerste plaats kunnen brengen. “We hopen nu om toch zeker bij de eerste twee te eindigen, om dan hopelijk na de tweede competitieronde te kunnen promoveren. Het zal niet gemakkelijk zijn, maar we zullen met zijn allen ons beste beentje voorzetten om dit te kunnen waarmaken”, besluit Van Paemel.

Zondag 23 oktober om 15 uur: KHCB – La Louvière.