Henri Demuysere wint EK zeilwagenrijden voor eigen volk: “Mijn ideale uitlaatklep”

Henri Demuysere uit De Panne behaalde tijdens het EK zeilwagenrijden goud in klasse 2, de meest imposante zeilwagenklasse. Tien jaar na zijn laatste Europese titel mocht de 57-jarige Henri nu voor eigen volk zegevieren.

Henri stamt uit een bekend zeilwagengezin. Zijn vader Robert was Europees kampioen in 1968 en 1982. Robert was ook de vroegere bezieler van de Royal Sand Yacht Club en de stuwende kracht achter het zeilwagenrijden in De Panne. Ook broer Pascal Demuysere was een begenadigd zeilwagenrijder. Intussen heeft ook zijn zoon Lucas de microbe te pakken. “Op mijn 12de werd ik al meegetrokken naar het strand”, vertelt Henri. “Als puber was ik er elke zaterdag en zondag. Op mijn 14de zeilde ik al in competitie, dat was een voordeel tegenover de rest dat ik er op jonge leeftijd mee begon.”

Zoon Lucas

Zoon Lucas (20) nam voor het eerst deel aan een kampioenschap en eindigde als tweede Belg in de klasse 2. Samen met Lucas en Kurt Vandenbroucke werd Henri tweede in het landenklassement. Henri rijdt al 40 jaar kampioenschappen. “Op mijn 18de haalde ik tot ieders verbazing mijn eerste Europese titel in Duitsland, toen was mijn broer titelverdediger. Mijn carrière was gelanceerd. Daarna volgden er nog zes, de laatste was tien jaar geleden. Eigenlijk zou ik stoppen na mijn laatste Europese titel.”

Afgelopen weekend mocht hij voor de achtste keer op het hoogste schavotje. “Een EK stellen wij gelijk aan een WK, gezien onze sport hoofdzakelijk in Europa wordt beoefend. Elk land vaardigt een selectie af. Je moet volgens de wind een traject afleggen op het strand en telkens zo hoog mogelijk eindigen. Er waren zes races. De Fransen Xavier Godet en Vianney Coppin vervolledigden het podium. Ook de nummers 4, 5 en 6 waren zuiderburen. Zoon Lucas werd 13de en ook mijn jongere broer Yann deed mee in een andere klasse”, vertelt Henri, die aangesloten is bij RSYC (Royal Sand Yacht Club) in De Panne. “Zeilen voor eigen volk is niet per se makkelijker. Je kent veel mensen en intussen ben ik een beetje het toonbeeld van de club. Dat brengt de nodige druk met zich mee, maar ik ben blij dat ik het heb kunnen waarmaken.”

“Op het water voel ik het niet, het is te monotoon voor mij”

Hij pakte ook acht keer zilver en zes keer brons op een EK, werd wereldkampioen in 1987 en pakte twee keer zilver en vier keer op een WK. “Vorig jaar op het EK in Camiers viel ik net naast het podium na twee keer materiaalpech. De slechtste race kan je laten wegvallen, maar als je twee keer pech hebt mag je een mooie eindnotering vergeten.”

De competitiezeilwagen van Henri is nu zes jaar oud. “Destijds begon ik met een bescheiden zeilwagen en dat evolueerde naar een grote en zware zeilwagen van 350 kilogram. Normaal verander ik om de vijf jaar, maar nu is alles nog in orde. Ik rijd met een Franse zeilwagen uit carbon-kevlar, maar vroeger kwam mijn wagen uit Middelkerke. Daar werd de eerste polyesterzeilwagen gemaakt door Georges Ameele. Het type heet DAD, verwijzend naar Demuysere-Ameele-Demaeyer.”

Zeilen op twee wielen

Henri is 57 maar voelt zich nog heel fit. “Het grote voordeel aan het strandzeilen en bij uitbreiding de zeilsport in het algemeen is dat je het kan beoefenen tot op een respectabele leeftijd. Het zeilwagenrijden is wel fysieker dan zeilen op zee, aangezien je individueel bezig bent. Naast het technische aspect is ook het mentale belangrijk. Het voorbije EK was er lichte wind en daar moet je goed mee kunnen omgaan. Voor ervaren piloten is dat een voordeel. Bij zware wind nemen jonge mannen de bovenhand. Ik sta bekend voor het zeilen op twee wielen. Of ik ook zeil op het water? Neen, ik voel het minder op het water. Het is te monotoon voor mij. De sensatie op het strand is veel groter, je gaat soms twee tot drie keer sneller”, aldus Henri, die samen met zijn vrouw Martine een decoratiezaak uitbaat. “We verkopen decoratie, gordijnen en bedlinnen op enkele honderden meters van het strand. Het zeilwagenrijden is voor mij de ideale uitlaatklep, want het is een drukke job. Ik kan alle stress wegzeilen. Gelukkig kan ik steeds rekenen op mijn vrouw, die mijn grote steun en toeverlaat is.”

Mensen warm maken

De komende weken staan er niet meteen nog wedstrijden op de planning. “Ik ga me wat meer bezighouden om mensen warm te maken voor onze prachtige sport. Iedereen kan een initiatie volgen en je kan ook op latere leeftijd instappen.”

Volgend jaar is er een WK in Frankrijk. “Dat valt echter in een hele drukke periode met onze handelszaak en ik wacht nog even af of ik zal deelnemen. Misschien doen we een alternatief EK of WK op een andere datum.”