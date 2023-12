Helmut Tack biedt Krav Maga-lessen aan

Helmut Tack is een erkend lesgever Krav Maga en zwarte band Krav Maga uit Izegem. Hij heeft in totaal 20 jaar ervaring in martial arts en startte de vzw Krav Maga Izegem op. Bij Krav Maga leer je wettige zelfverdediging.

Op donderdag 7 december vond de eerste training plaats in de turnzaal van het college van Izegem in de spiegelzaal. Die bevindt zich naast het CLB in de Meensestraat 169 in Izegem. “Wij trainen sowieso elke donderdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur voor zowel beginners als gevorderden”, aldus Helmut, die tevens bestuurslid is van vzw KMTC (Krav Maga Trainingscentrum van België). “Krav Maga is een Israëlisch militair zelfverdedigingssysteem gebaseerd op reflexmatige technieken.”

“Ik heb altijd al een voorliefde gehad voor vechtsporten. Op mijn achttiende begon ik met karate en negen jaar geleden heb ik Krav Maga ontdekt. Ondertussen geef ik al vijf jaar les in Krav Maga.”

“Izegem is mijn thuisstad. Ik baat er al 21 jaar samen met mijn vrouw Hair Art Angela uit, en ik run mijn eigen bedrijfje Defend Yourself, voor personal training en workshops. Dus ik ken hier wel wat mensen en de streek.”

Zelfverdediging

“Het is wettige zelfverdediging, dus we leren proportioneel verdedigen, situaties leren inschatten wanneer je wat kan doen, we leren je omgaan met stress, verbeteren je zelfvertrouwen en er is altijd een volledige lichaamstraining aan verbonden. De lessen duren twee uur, opgedeeld in drie luiken: de workout, kickboks en Krav Maga-technieken.”

“We zijn een vzw, dus we houden de prijzen zo laag mogelijk. Wat ook plezant is, is dat we echt een familieclub proberen te zijn. De beslissingen worden niet door mij alleen genomen maar in samenspraak met mijn trainersstaf die uit drie personen bestaat, en onze secretaris. Waar we ook belang aan hechten, is een feest na het seizoen. Elk lid is er met zijn of haar partner welkom voor een gezellige avond en babbel, op kosten van de clubkas.” (RV)