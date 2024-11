“Heimwee? Nog geen seconde last van gehad”: Surfwonder Kamiel Deraeve (12) uit Oostduinkerke voelt zich intussen helemaal thuis in Fuerteventura

Hoe zou het nog zijn met Kamiel Deraeve, het twaalfjarige surfwonder uit Oostduinkerke dat zijn ouders kon overtuigen om naar Fuerteventura te verhuizen, waar de golven zoveel uitdagender zijn dan in de Noordzee? Goed, zo blijkt. “Ik wil de jongste ter wereld zijn die de grootste golf van 25 meter hoog kan bedwingen”, klinkt het vol ambitie. Zijn leven in Fuerteventura valt in niets te vergelijken met zijn Belgische leeftijdsgenootjes.

Kamiel vroeg het zo mooi in het VTM-programma ‘Wat zou jij doen?’. Hij wilde naar Fuerteventura verhuizen, want de golven in de Belgische Noordzee waren wat saai geworden. Zijn ouders Peter Deraeve (46) en Elise Debaere (43), zelf fervente surfers, hebben al langer een tweede verblijf op dat Canarische eiland. Het koppel hapte toe, verhuisde zijn hele hebben en houden en woont sinds begin september in warmere oorden. “Het is er momenteel 25 graden, dus we klagen niet”, lacht Peter wanneer we hem opbellen. “Kamiel deed recent mee aan het Belgisch kampioenschap voor veertienjarigen en hij won overtuigend”, klinkt het. Ook vorige week gooide Kamiel hoge ogen op het kampioenschap in het Spaanse Berria (zie kader). Bij de U14 en U16 was hij goed voor goud. Bij de U18 werd het zilver.

“Het was wel leuk om enkele weken geleden nog eens in België te zijn en me meteen tot kampioen te kronen, maar ik was toch blij om weer op het vliegtuig te zitten. In de Atlantische Oceaan zijn de golven elke dag fantastisch, dat is in de Noordzee wel anders”, pikt Kamiel in. Het gezin Deraeve heeft het naar eigen zeggen bijzonder naar zijn zin op het Spaanse eiland. Peter en Elise runnen er hun eigen consultancybureau Alimek, dat voedingsbedrijven adviseert bij het halen van hun kwaliteitscertificaten. Dat lukt perfect vanop afstand.

Mental coach

Maar moet Kamiel dan niet naar school? “Toch wel”, antwoordt hij meteen. “Ik volg Belgisch afstandsonderwijs. Ik heb nog geen leerkracht gezien, maar ik heb wel mijn boeken en mijn ouders helpen me als ik iets te moeilijk vind.”

Papa Peter vult aan: “We werken telkens een aantal vakken af en dan volgt het examen. Slaagt hij, dan kunnen we ons focussen op andere vakken. Wanneer hij voor school werkt, speelt geen rol. Daarom is die manier perfect te combineren met zijn passie voor het surfen.”

“Binnen acht jaar wil ik graag meedoen aan de Olympische Spelen” – Kamiel Deraeve

Een doordeweekse dag ziet er bij Kamiel anders uit dan zijn leeftijdsgenoten in België. “Ik sta meestal rond 7 uur op en trek dan meteen naar de oceaan om een paar uur te surfen. Na een lichte maaltijd buig ik me over mijn schoolboeken. Ook in de namiddag vind je me vaak op de surfplank of bij de fysiotherapeut. Omdat ik zoveel wedstrijden doe, en dat wel wat stress en druk met zich meebrengt, doe ik ook beroep op een mental coach. We wonen hier nu twee maanden en ik had nog geen last van heimwee. Daar waar de golven in België met een beetje geluk een meter hoog zijn, is dat hier drie tot zeven meter.”

Kamiel in actie. © repro ACR

De ambities van Kamiel liggen nog hoger. “Binnen acht jaar wil ik graag meedoen aan de Olympische Spelen. Tegen dan zou ik graag tot de beste surfers behoren, zodat ik mee kan op een wereldtour. Maar eerst wil ik als jongste de hoogste golf ter wereld bedwingen. Ik heb daarvoor nog maximum twee jaar de tijd en moet ervoor naar Portugal. Binnenkort ga ik er al eens naartoe om te checken hoe ver ik sta. Verder reis ik dit jaar nog naar Tenerife en het Engelse Bristol. Ook al doe ik het al mijn hele leven, surfen is echt het allerliefste wat ik doe. Ik ben mijn ouders dankbaar dat ze me steunen in mijn droom.”

Peter knipoogt naar zijn zoon: “We zijn niet alleen voor jou verhuisd hoor, ook wij wonen er ontzettend graag. We hebben nu meer tijd om zelf ook te surfen.”

(Gudrun Steen)