“Heb veel stappen gezet”

Michiel Van Der Bauwhede heeft zondag bij de mannen de zesde editie van de Athora Great Bruges Marathon gewonnen. Hij liep de afstand van 42 kilometer in 2u.28’36 en finishte hiermee voor twee Bruggelingen. “Ik had er stiekem wel een punt van gemaakt om die wedstrijd te winnen.”

Louis Naeyaert werd in zijn Brugge tweede in 2u.28’45, Alexander Diaz Rodriguez, een andere Bruggeling, derde in 2u.32’06. Voor winnaar Michiel Van Der Bauwhede, een 31-jarige atleet uit Kortrijk, was het in de provinciehoofdstad zijn eerste deelname. Officieel was het zijn vierde marathon, na twee keer in Eindhoven en een keer in Rotterdam.

“Ik had er voordien zo eens twee gelopen om te oefenen, om aan te voelen hoe dat ging”, vertelt hij. “Dat was tijdens de coronaperiode met mijn toenmalige vriendin Sara Verhaest, nu mijn echtgenote. Thuis in Zandvoorde, bij Komen. Langs de Leie tot in Wielsbeke. Het ging vanaf dan alsmaar beter, ook op training.”

Doelstelling

Vorig jaar liep Michiel in de marathon van Eindhoven een eerste keer onder de 2u.30’. “Vanaf toen lag mijn schema lang rond de 2u.27’. Weliswaar op een iets rapper parcours dan dat in Brugge. Maar mijn gevoel zat goed. Met nog een jaar door te trainen behoorde 2u.25’ wel tot de mogelijkheden.”

“Op het einde kan er altijd nog een sprintje van af”

Michiel had geen zin meer om een verre verplaatsing te doen. Hij wilde eerder iets lokaal en zag dat Brugge een nieuw parcours had, met veel meer lopen door de stad. “Ik bekeek ook eens de voorbije uitslagen. Een podiumplaats was absoluut een doel. Dat ik in Brugge won, stemde mij uiteindelijk bijzonder gelukkig.”

Wielrenner

Van Der Bauwhede fungeerde in 2015 als wielrenner bij KSV Deerlijk Gaverzicht en daarna drie jaar bij Meubelen Gaverzicht-Glascentra CT. Dat hij als renner is gestopt, had twee redenen. “Ik had toen best wat ambitie, maar heb mezelf te veel druk opgelegd. Ik vond het plezier er niet meer in en het werd moeilijk in combinatie met mijn job, vooral om beter te worden.”

Als invulling voor het peloton of op een lager niveau fietsen zag Michiel niet zitten. “Ik had ook wat uitslag- en materiaalpech. Mentaal was het op. En koers heeft ook een heel groot tactisch gedeelte. Je kunnen wegsteken. Dat was iets minder aan mij besteed. In lopen ligt dat anders. In negentig procent van de gevallen wint de beste. Dat is een stuk fairder.”

Mooie progressie

Van Der Bauwhede is niet aan een atletiekclub verbonden. Hij laat zich begeleiden door Abram Stockman. “Hij is iemand waarmee ik nog gekoerst heb. Hij is nu bij TDT-Unibet. Ik denk dat ik eigenlijk zijn eerste loper was. We zijn samen begonnen tijdens corona en sindsdien hebben we heel veel stappen gezet. Van mijn eerste marathon in 2u.52’ naar nu 2u.28’. Dat is een mooie progressie”, vindt Van Der Bauwhede die in Brugge ondanks een mindere periode aan kilometer 39, waar hij wat in ademnood geraakte, toch als eerste de eindmeet kon bereiken.

“Dat was uiteindelijk na een snelle laatste tweehonderd meter. Die reserve heb ik altijd op het einde. Er kan dan steeds nog een sprintje van af”, analyseert de winnaar zijn wedstrijdverloop.

Eerste keer papa

Of Michiel volgend jaar in Brugge zijn titel gaat verdedigen, is nog niet duidelijk. “Ik word in november voor de eerste keer papa, van een dochter. Het zal er vanaf hangen of ik op dit niveau verder kan trainen. Ik werk ook fulltime als Business Development Manager internationaal bij CoMoveIT, een spin-off van de KU Leuven. Dit vraagt veel discipline. Mijn focus ligt nu in de eerste plaats op de geboorte. Daarna zien we wel.”

Michiel zou heel graag ooit eens de World Marathon Majors lopen. “Financieel moet het wel haalbaar zijn, want zo’n trip naar Chicago of Boston is niet goedkoop. Ik heb mij voor 2024 wel ingeschreven voor Berlijn en hoop daar nog een paar minuten van mijn pr te doen. En ik wil heel graag de Al-Andalus Trail lopen. Een vijfdaagse ultrawedstrijd offroad van circa 235 kilometer in het Spaanse Andalusië, in de eerste week van juli. Als ik dat doe, is het de bedoeling om mee te doen voor de winst”, besluit Michiel vastberaden.