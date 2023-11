HC Roeselare mikt op promotie naar Liga 2

HC Roeselare kent een sterk seizoensbegin. De ploeg ambieert dan ook de promotie naar Liga 2. Komende zaterdag ontvangt het HBC Evergem dat onderin het klassement staat. Ook in de beker kon Roeselare al een sterke prestatie neerzetten tegen Lokeren uit Liga 1.

“Na twee weekends zonder wedstrijd, moeten we op het elan van voor de stop verdergaan”, opent doelman Ben Brackeva (30) uit Roeselare die Business Controller is bij Roularta Media Group. “Zaterdag gaan we dus volop voor de winst, wat ook nodig zal zijn om bovenaan het klassement de aansluiting te behouden met Don Bosco Gent. In thuiswedstrijden kunnen we, met de steun van ons publiek, ook altijd iets meer.”

De verwachting en ambitie dit jaar is om, met een mix van ervaren en jonge spelers, bovenaan het klassement mee te strijden voor promotie naar Liga 2. “Hiervoor is voldoende kwaliteit en ervaring aanwezig in onze spelerskern”, weet Ben. “Toch hebben we in het seizoensbegin gemerkt dat er in deze reeks weinig makkelijke wedstrijden zijn en dat we elke wedstrijd voor de twee punten zullen moeten strijden.”

Positieve balans

“Door de vroege competitiestart en dus ook korte voorbereiding was het de eerste paar wedstrijden nog wat zoeken naar het juiste ritme. Onze laatste matchen tonen wel aan dat we in de juiste richting evolueren, met sterke collectieve prestaties tegen zowel Brugge in de competitie als tegen Lokeren, de ongeslagen leider in Liga 1, in de 1/16e finales van de Beker van België. De balans is met tien punten na zes wedstrijden zeker positief.”

“Er staat een stevig defensief blok en aanvallend proberen we veel variatie in ons spel te stoppen. Ons voornaamste werkpunt is een constanter niveau halen in onze wedstrijden. Onze terugkerende vormdip van een tiental minuten maakt sommige wedstrijden onnodig spannend.”

Rechterhoekspeler Tom Moerman is out met een knieletsel en een scan moet nog duidelijkheid brengen over de ernst van de blessure. (RV)

Zaterdag 11 november om 18.45 uur: HC Roeselare – HBC Evergem.