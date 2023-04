HC Desselgemse kroont zich tot kampioen in Liga 3

Zondagavond pakte Handbalclub Desselgemse de titel in Liga 3 na een 25-17 zege tegen HC Leuven

De ploeg van voorzitter Jelle Lefebvre begon aarzelend aan de partij. De zenuwen gierden door de met 250 toeschouwers gevuld Leiestadion. Leuven stond al vlug op een 2-5 voorsprong. Toen nam de thuisploeg de rol over. Ondanks de vele gemiste openkansen ging Desselgemse rusten met het kleinste verschil: 11-10. Na de koffie kregen we een ander spelbeeld. Tot 13-12 klampten de bezoekers nog aan, maar toen plaatste Desselgemse een 7-0 tussensprint: 20-12.

Met nog elf minuten te spelen stond de tienpuntenkloof op het bord: 23-13. Een sterk keepende Lieven Tytgat kreeg met nog acht minuten op de klok een welverdiende applausvervanging. De afscheidnemende Jensy Depaemelaere liet zich nog opmerken met enkele uitstekende reddingen. Eindstand 24-17. “Dit is echt heel mooi om mee te maken na al die mooie jaren hier bij Desselgem”, vertelt een trotse voorzitter Jelle Lefebvre.

Veel volk

“Het was zalig om te zien hoeveel volk hiervan getuige was. Hier ben ik super fier op. Hier hebben we keihard voor getraind met deze vriendenbende. We begonnen het seizoen aan de leiding, en zijn daar blijven staan. Dan ben je waarschijnlijk de verdiende kampioen.”

Jensy Depaemelaere heeft er zijn allerlaatste thuiswedstrijd opzitten na bijna 25 jaar handbal bij de club van zijn hart. “Dat ik mijn carrière mag eindigen met een hoogtepunt maakt me heel blij”, glundert de 35-jarige Waregemnaar. “Ik ben misschien niet meer een vaste waarde maar ik wil als invaller maar ook aan de zijlijn mijn steentje bijdragen. Ik was in mijn hoofd al enkele jaren op handbalpensioen, maar de opvolging was er nog niet. Nu is die er wel dus is mijn moment gekomen. Met Lieven Tytgat hebben we een goeie doelman waar ik tot op heden met roteerde. “

“Maar nu is het tijd om meer te genieten met mijn gezin. Uiteraard zal ik nog op regelmatige basis op thuiswedstrijden als supporter terug te zien zijn. Ik ben altijd trouw gebleven aan de club waar ik heel veel voor gedaan heb. Maar ook de club moet ik bedanken voor het jarenlange vertrouwen en vriendschap. Dit is nu een bekroning die kan tellen.”

