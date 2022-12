HBC Izegem zet nu ook Apolloon Spurs opzij

Zaterdagavond kon HBC Izegem de Swarming Derby tegen Apolloon Spurs met 29-35 naar zich toe trekken. Door deze overwinning behaalt BlueWhite maar liefst 14 op 14 aleer het de winterstop ingaat en duikt daarmee de top drie binnen.

HBC Izegem heeft nu samen met Houthalen 20 punten en staat op een virtuele tweede plaats. Sasja moet nog tegen hekkensluiter Merksem en zal wellicht na vandaag opnieuw over Izegem springen. Eynatten-Raeren staat stevig aan kop met 27 punten. Op de parketvloer in Kortrijk is het altijd een moeilijke wedstrijd voor de Izegemnaren, maar deze keer waren de jongens van Frank Platteeuw duidelijk gemotiveerd. Ze gaan met een stevige zegereeks de feestdagen tegemoet. (RV)