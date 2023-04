HBC Izegem wint eindelijk van Sasja en doet daarmee een goede zaak: “Dit zijn de mooiste overwinningen”

De heren van HBC Izegem wonnen in eerste nationale in het hol van de leeuw bij Sasja HC. Blue White kon dit seizoen nog niet winnen van Sasja wat de overwinning des te mooier maakt. Robin Samyn scoorde in de slotseconden de winning goal in een leeg doel: 30-31.

Na winst tegen de toenmalige leider Eynatten-Raeren kon HBC Izegem zich mee aan kop positioneren. Dit weekend deed HBCI alweer een gouden zaak door winst in en tegen Sasja terwijl Eynatten-Raeren opnieuw verloor in Houthalen. Zo komt het helemaal alleen aan de leiding te staan.

“Het was spannend tot einde. Ze maken op het einde toch nog die gelijkmaker, maar dan volgt die snelle opzet en dan toch weer kans voor ons. Ik kan het nog altijd niet geloven. Ik kan niet stoppen met lachen en ben ontzettend blij met deze overwinning”, vertelt Aaron Vandewoestyne.

“De kanteling is volgens mij eigenlijk na de eerste helft al gebeurd. We zeiden tegen elkaar dat we vertrouwen hadden en in de eerste helft gewoon wat foutjes hadden gemaakt. Met een gretige start in de tweede helft en als we dan terugkomen, dan wordt het moeilijk voor hen. Ze kregen ook stress en wij hebben het fantastisch afgewerkt.”

“We wisten dat we een moeilijk programma hadden met allemaal toppers op verplaatsing. Van Sasja konden we dit seizoen nog niet winnen dus we wisten dat het ook vandaag moeilijk ging zijn. Ik heb er geen woorden voor.”

“Ook de volgende wedstrijd wordt niet makkelijk. De derby tegen Apollon is altijd een moeilijke wedstrijd. Ook al staan ze vijfde, het blijft een moeilijke match en altijd een leuke derby. Ik kijk er wel echt naar uit.”

“Dit zijn de mooiste overwinningen”, weet coach Frank Platteeuw. “De volledige match op achterstand staan en dan beetje bij beetje kunnen samenkruipen en dan in de beslissende momenten de winst meepakken. En dat op verplaatsing. Altijd mooi meegenomen en zeker op Sasja dat toch wel een stevige thuisreputatie heeft.”

“Een pluim aan de ploeg voor de veerkracht die ze getoond hebben. Ook in vorige wedstrijden hebben we al moeilijkere momenten gehad, maar komen we die altijd te boven. Zal dat blijven lukken, misschien wel misschien niet. Dat zien we wel, maar dit moment is het meegevallen.”

“Er zijn nog zes wedstrijden te gaan. De kop is min of meer gevormd, maar onderling zullen er nog wel partijen zijn die misschien kleine verschuivingen zullen teweeg brengen. Volgende week is er de derby van de Leiestreek. Een derby die altijd op het scherpst van de snee wordt beslist en we gaan uiteraard opnieuw voor de volle twee punten.” (RV)