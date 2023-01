HBC Izegem speelt thuis topper tegen Sasja: “Gemotiveerd door het topkarakter van deze match”

Vier spelers van HBC Izegem kennen een verleden bij Sasja HC, de tegenstander van zaterdag. De broers Sander en Kobe Soetaert, Aaron Vandewoestyne en Arne Schonkeren staan in deze topper tegenover hun ex-ploeg en zijn erop gebrand om de punten thuis te houden.

Momenteel staat Sasja tweede met 21 punten. HBCI volgt met één punt verschil op de derde plaats. Bovendien staan de ploegen van de tweede tot en met de zevende plaats dicht bijeen. “Ik verwacht een wedstrijd met een hoog tempo”, opent de 28-jarige doelman Arne Schonkeren uit Oostende. “Sasja heeft een stevige verdediging met een zeer snelle omschakeling. Daarachter staat er ook nog eens een sterke doelman waar we voorbij moeten zien te geraken. Echter zie ik ons in staat om beter met deze aspecten om te gaan dan in het begin van het seizoen. Onze aanval draait zeer vlot de laatste wedstrijden waarin we een grotere trefzekerheid ondervonden. Verder verwacht ik de nodige agressie van beide kanten, want de inzet is niet niks. Bij winst springen wij over Sasja en verstevigen we ons uitgangspositie voor de nakende play-offs, dus dat belooft.”

“Ik ken nog een drietal routiniers waarmee ik destijds nog samen in de BENE-League speelde alsook enkele toenmalige jonge talenten. Of dit mij motiveert? Handballen tegen Sasja is voor mij geen persoonlijke kwestie. Ik heb daar een mooie tijd gehad en koester de herinneringen. Echter ben ik wel gemotiveerd door het topkarakter van deze match en het voordeel dat een winst ons kan opleveren voor ons parcours richting de play-offs.”

Mentaal het sterkst

“Je kan wel stellen dat wij mentaal het sterkst staan. Zeven winsten op rij in een spannende competitie zoals eerste nationale is best wel sterk. Daarnaast ook nog eens de recente spectaculaire remonte van tegen Kortrijk toont aan dat we over de nodige veerkracht beschikken. Nochtans zag de situatie er twee maanden geleden nog penibel uit omwille van een dramatische start. Echter zijn we rustig gebleven en bracht Frank Platteeuw de stabiliteit terug in de ploeg waardoor we ons systematisch omhoog konden opwerken in de competitie.”

“Nu eerst maken dat we zeker in de play-offs geraken. We staan er goed voor, maar mathematisch is deze doelstelling nog niet zeker, ongeacht onze derde positie. Daarna kunnen we verder de top drie ambiëren en zien wat er dan nog mogelijk is. Aanvullend moet ik toch vaststellen dat deze groep ook stilaan richting zijn top aan het groeien is en dat de mooiste tijden voor Izegem wel eens spoedig kunnen arriveren. Dus meer en groter succes is zeker niet uit te sluiten, maar dan zullen veel factoren goed moeten zitten zoals onder andere blessures en vormconstante. Echter blijven we nuchter en gefocust zoals het een goede West-Vlaming typeert, want we weten dat in deze competitie alles kan gebeuren.” (RV)