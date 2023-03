HBC Izegem neemt leiderspositie na rechtstreekse topper tegen Eynatten

Op zaterdag 25 maart stond dé topper van de play-offs op het programma. De heren van HBC Izegem trokken naar leider Eynatten-Raeren dat twee punten meer telde. Bij winst kon Blue White de leiding in eerste nationale overnemen en dat deden ze. Het werd maar liefst 24-37.

De Izegemnaren trokken met het mentale voordeel naar de leider uit het klassement. Met een knappe remonte en een steeds kleiner wordende kloof met de koppositie, lag de druk vooral bij Eynatten.

“Genieten van leiderspositie”

“Ik denk dat gisteren collectief een van de beste matchen van het seizoen was”, vertelt Ruben Mathijs. “Na 15 minuten hebben we een kloof kunnen slaan van 2-3 doelpunten en dat hebben we enkel maar verder uitgebouwd. Dit door een ijzersterke verdediging en een hoge efficiëntie in aanval. Het moet gezegd worden dat ook onze doelman, Arne Schonkeren, outstanding was.”

“Door de vroege kloof heeft de trainer veel kunnen roteren en heeft elke veldspeler zijn doelpunt(en) kunnen meepikken. We doen hiermee inderdaad een gouden zaak in het klassement, maar er is nog niets gespeeld. Er zijn nog zeven matchen te spelen met als volgende match de moeilijke verplaatsing naar Sasja. Dit is de enige ploeg waar we nog niet van gewonnen hebben dit seizoen. Volgende week is er terug een vrij weekend dus we kunnen alvast twee weken genieten van onze leiderspositie.” (RV)