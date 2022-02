HBC Apolloon Spurs gaat vol voor vijfde plaats

Handbalclub Apolloon Spurs won vorig weekend op het veld van Don Bosco Gent met het kleinste verschil. Het werd 23-24. Dit weekend moet de ploeg van coach Luc Vercauteren tegen Doornik de volle buit pakken om nog kans te maken op een vijfde plaats.

“Met de zege in Gent hebben we ons doel bereikt, play-offs”, zegt Luc Vercauteren. “De volgende doelstelling is die vijfde plaats. Dan moet er zaterdag gewonnen worden van EHC Doornik. Normaal mag dit geen obstakel vormen.”

“Vanaf januari kregen we echter te maken met de wet van Murphy. Al wat gekwetst kon zijn, was dat tezelfdertijd. Kwam daar nog eens corona bij, en daar sta je dan hé. Er is ook een mentaliteitskwestie. Er zijn mensen die geen rekening houden met de kalender en hun privégebeuren. Pas op, ik lig er niet meer wakker van, daar kun je toch niets aan veranderen. De afgelopen wedstrijden moest ik het stellen met slechts 7 man uit de kern. Dan wordt het natuurlijk moeilijk om je ding te doen. Zeker met het spel dat wij spelen, op snelheid. Gelukkig konden we nog terugvallen op een goede verdediging.”

Vier gekwetst

“Momenteel krijgen we af te rekenen met een viertal gekwetsten. Pierre Gryp, voet omgeslagen, en Anthony Mathijs, breuk in middenhandsbeentje zijn geruime tijd out. Maar de belangrijkste is Jan Steenhoudt. Jan heeft niet zomaar een kwetsuur. Maar de dokters en kiné beloofden dat hij tegen de play-offs inzetbaar moet zijn. Je mag dan niet vergeten dat hij tegen dan nog geen bal gezien zal hebben. Hebben we een kern van 20 man, dan kan je dit opvangen, maar die heb ik niet.”

“Het probleem is natuurlijk, de mensen die ik wel ter beschikking heb, zullen drie matchen in zeven dagen moeten afwerken. En dat kan dan naar overbelasting leiden. Gelukkig kan ik op enkele jonge gasten rekenen. Afgelopen woensdag had ik tegen Sasja (25-31, red.) vijf man ter beschikking. Dat is toch een beetje teveel van het goede.”

“Enfin, zaterdag moet er gewonnen worden in Doornik. Een week later tegen Izegem ga ik niet 100 procent gokken om te winnen. Ik wil niet nog meer geblesseerden voor aanvang van de play-offs, en zal dus terug jeugd inzetten. We gaan niet alles op alles zetten.”

“Eupen heeft de sterkste ploeg. Maar als wij voltallig zijn kunnen we het iedereen lastig maken. We kunnen zowel winnen, maar ook verliezen van iedereen. Play-offs kunnen alle kanten uit. Maar eerst de winst in Doornik pakken”, besluit Luc Vercauteren.

(ELD)