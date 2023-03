Harun Masovic uit Brugge is Belgisch bokskampioen

Harun Masovic van de Brugse boksclub Kings Cobra is in Brussel bij de volwassenen Belgisch bokskampioen in de nieuwelingencategorie -92 kg geworden.

Het ging om boksers die reeds tien kampen in de ring stonden. In het verleden was er het BK voor nieuwelingen en amateurs, allen door elkaar, in een poulesysteem waar de vele wedstrijden elkaar vlug opvolgden. Ondertussen zijn ze gescheiden met in het voorjaar het BK nieuwelingen en in het najaar het BK voor amateurs. “Ik ga Harun daar niet laten aan meedoen. Tegen dan zal hij misschien elf of twaalf kampen hebben, maar hij kan dan uitkomen tegen iemand met vijftig duels. Gezien zijn jonge leeftijd wil ik hiermee nog minstens een jaar wachten”, opent zijn coach Sven Byosière.

Harun is in Brugge geboren nadat zijn ouders hun thuisland Bosnië tijdens de oorlog zijn ontvlucht. Hij bokste in Brussel voor de titel tegen Cournet Valentin (BC Seraing). “Harun heeft het schitterend gedaan”, vindt zijn coach. “Hij geeft alles voor zijn sport, leeft heel gezond en hij is lichamelijk zeer sterk. Voor zijn achttien jaar is hij een ferme beer, zeer explosief.” In de eerste ronde op het BK had hij zijn tegenstander meteen in de tang. “Ik gaf Harun bij aanvang van de tweede ronde mee dat hij zijn ritme moest aanhouden. Valentin leek nog niet voldoende hersteld van wat hij in de eerste ronde moest incasseren.” Harun zorgde na de gong meteen voor knock-out. “Ik had niet verwacht dat het zo snel zou gaan”, vertelt hij. “Ik was niet vermoeid, had goed getraind, de conditie was er en mentaal was ik sterk.”

Harun deed eerder aan rugby en judo en koos uiteindelijk voor boks. Hij begon in de Brugse Kings Cobra vanaf nul. “Ik heb veel kracht, ik ben gedisciplineerd en heb vooral veel motivatie voor deze sport. Ik ben snel en zeer beweeglijk met mijn handen en voeten. Verder bestudeer ik steeds grondig mijn tegenstander”, aldus de Brugse bokser die er school loopt aan het KTA, in de opleiding bouw. “Ik weet tot wat Harun in staat is”, vult zijn coach aan. “Misschien had hij wat pech omdat hij in de finale van het Vlaamse kampioenschap – die er toe leidde dat hij dan tegen zijn Waalse opponent voor de nationale titel mocht boksen – niet in actie kwam. Zijn tegenstander gaf toen enkele uren voor de kamp forfait.”

Een andere Bruggeling, Sajed Baderkhel, bokste wel de finale voor de Vlaamse titel in -67kg, maar verloor op punten in een categorie waar veel meer boksers actief zijn dan bij Harun. Sven Byosière blikt verder tevreden terug naar zaterdag, naar de zesde editie van de For The Love Of The Game, een boksmeeting in Dudzele. Abdul Majeed Utmanzai, tevens van Kings Cobra, won er van Bjorn ‘De Brugse Zot’ Fiaert die na 14 jaar nog eens in actie kwam. Hij staakte na de derde ronde de kamp met een blessure aan de schouder. Wie Abdul aan het werk wil zien kan op zaterdag 29 april naar het Brugs Boksgala in een organisatie van Kings Cobra in het Brugse Tempelhof. Op 28 mei staat Abdul, een voor de oorlog uitgeweken Afghaan, in Torhout op de affiche, naast Delfine Persoon. (ACR)