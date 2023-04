Harun Masovic is Belgisch bokskampioen: een explosieve beer van achttien jaar

Harun Masovic van de Brugse boksclub Kings Cobra is in Brussel bij de volwassenen Belgisch bokskampioen in de nieuwelingencategorie -92 kg geworden. “Ik had niet verwacht dat het zo snel zou gaan. Ik was niet vermoeid, had goed getraind, de conditie was er, en mentaal was ik sterk.”

Harun Masovic is in Brugge geboren, nadat zijn ouders hun thuisland Bosnië tijdens de oorlog waren ontvlucht. Hij bokste in Brussel voor de titel tegen Cournet Valentin (BC Seraing).

“Harun heeft het schitterend gedaan”, vindt zijn coach Sven Byosière. “Hij geeft alles voor zijn sport, leeft heel gezond en hij is lichamelijk zeer sterk. Voor zijn achttien jaar is hij een ferme beer, zeer explosief.”

Kracht en discipline

In de eerste ronde op het BK had de Bruggeling zijn tegenstander meteen in de tang. “Ik gaf Harun bij aanvang van de tweede ronde mee dat hij zijn ritme moest aanhouden. Valentin leek nog niet voldoende hersteld van wat hij in de eerste ronde moest incasseren, en Harun zorgde na de gong meteen voor knock-out.”

Harun deed eerder aan rugby en judo en koos uiteindelijk voor boks. Hij begon in de Brugse Kings Cobra vanaf nul. “Ik heb veel kracht, ik ben gedisciplineerd en heb vooral veel motivatie voor deze sport. Ik ben snel en heel beweeglijk met mijn handen en voeten. Verder bestudeer ik altijd grondig mijn tegenstander”, aldus de Brugse bokser, die in het KTA de opleiding bouw volgt.

Forfait

“Ik weet tot wat Harun in staat is”, vult zijn coach aan. “Misschien had hij wat pech omdat hij in de finale van het Vlaamse kampioenschap – die ertoe leidde dat hij dan tegen zijn Waalse opponent voor de nationale titel mocht boksen – niet in actie kwam. Zijn tegenstander gaf toen enkele uren voor de kamp forfait.” (ACR)