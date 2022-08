Hans Van den Buverie wint ingekorte Ironman in Vichy

Hans Van den Buverie uit Bredene finishte als eerste in Frankrijk. Met Arne Devliegher uit De Panne op de derde plaats stond nog een provinciegenoot op het podium.

Door de hevige regenval van de voorbije dagen was de waterkwaliteit van Lac d’Allier hard achteruit gegaan. De autoriteiten beslisten dan maar om het zwemmen te schrappen. De Ironman bike-run zondag was enkel voor agegroupers. Aan de Ironman 70.3 de dag voordien stonden dan weer Pro’s aan de start. Hans Van den Buverie, de gewezen winnaar van de Ironlakes en de Chtriman Gravelines greep zondag in de stad die bekend staat om zijn thermen de grootste overwinning uit zijn carrière.

De Bredenaar staat bekend om een hardrijder en de 180 kilometer was een kolfje naar zijn hand. Ook in de daaropvolgende marathon bleef Van den Buverie de koppositie vasthouden. Hij kwam als eerste over de finish in 8u10’37. Arne Devliegher, die pas als vijftiende de wissel bereikte, kwam als tweede over de meet in 8u12’39, maar werd in de eindstand nog voorbij gestoken door de Fransman Mathieu Noblet die later van start was gegaan en op slechts 26 seconden Van den Buverie eindigde. Bij de dames was er een zevende plaats voor Sophie Vandepitte uit Anzegem. (ACR)