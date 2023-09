Hannes Van Hullebusch (15) kroont zich tot wereldkampioen Obstacle Run: “En dat ondanks gebroken touw op een van de hindernissen”

Op het recente WK Obstacle Run in Genk kroonde de 15-jarige Hannes Van Hullebusch uit Ruddervoorde (Oostkamp) zich tot wereldkampioen op de short course. Meer dan 1.700 atleten uit in 92 landen namen deel aan het wereldkampioenschap. Daarbij nog vier andere atleten uit Ruddervoorde-Baliebrugge.

Obstacle run is een zeer spectaculaire sport waar naast het lopen allerlei hindernissen moeten genomen worden, natuurlijke of speciaal opgestelde. Je mag het een beetje vergelijken met een Spartacus run, maar dan veel intenser en verfijnder.

Tegenslag

In de leeftijdsklasse 14- tot 15-jarigen werd Hannes Van Hullebusch (15) uiteindelijk wereldkampioen op de short course, maar niet zonder de nodige inspanningen en tegenslagen. “Het is een zeer individuele sport waar we een parcours afleggen tegen de tijd. Ik kreeg van mijn coach Hannes Vandermoere (35) steeds de tijdsverschillen door waardoor ik mijn wedstrijd perfect kon indelen en al snel zicht had op de wereldtitel. Maar dan ging het even mis. Op een van de hindernissen brak het touw en moest ik herbeginnen met die proef. Ik finishte daardoor tweede op 11 seconden van de winnaar. Maar de jury en de aanwezige Marchal hadden ook gezien dat het gebroken touw mijn tijd negatief had beïnvloed. Daardoor werden we beiden op een gelijke tijd gezet en werd ik uiteindelijk wereldkampioen. Ik weet van mezelf dat ik door die ene hindernis opnieuw te moeten doen veel meer tijd dan die 11 seconden verloren heb tijdens de run. Het was dan ook een terechte beslissing.”

Baliebrugse atleten

Andere atleten uit Ruddervoorde-Baliebrugge presteerden ook naar behoren. Luka Van Peteghem werd 5de in age group 16-17 op de short course én 4de op de standard course met 15km lopen en 50 obstakels. Op zondag deden Luka en Hannes samen met Timo Nuyts uit Westmalle ook mee met de team race van 6 km. De team race is zonder leeftijdscategorieën, dus elite en age groups door elkaar, maar dat hield de jongens niet tegen om ook daar de 4de plaats weg te kapen. De coach van Hannes en Luca, Hannes Vandermoere, behaalde in zijn leeftijdsklassen een 6de plaats. De tweeling Ella en Zita Van Hullebusch eindigde respectievelijk 8ste en 12de in hun reeks.