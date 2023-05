Handballers kunnen voor West-Vlaamse primeur zorgen: promoveert HBC Izegem naar de BENE-League?

Handbalclub Izegem kan zaterdag voor een stunt van formaat zorgen door te promoveren naar de BENE-League. Thuis winnen tegen Eynatten-Raeren volstaat. Nooit eerder slaagde een West-Vlaams team er in zich tussen het kransje van zes Nederlandse en evenveel Belgische topteams te nestelen.

De BENE-League bestaat 15 jaar. De competitie met 12 teams bestaat uit zes Nederlandse en zes Belgische teams. Ieder jaar degradeert de laatste Nederlandse en laatste Belgische ploeg naar de respectieve eerste nationale, de reeks waar HBC Izegem dit jaar nog in uitkomt. Voor de komst van de BENE-League slaagde Izegem er twee keer in te promoveren naar de Belgische eredivisie, maar het degradeerde telkens het jaar nadien opnieuw.

“Ons budget zullen met 20 procent moeten opkrikken” (HBCI-voorzitter Wim Vandewalle)

Ook nu zag het er lang niet naar uit dat HBC Izegem deze stunt zou kunnen realiseren. “Op een bepaald moment stonden we zevende en waren we dus eigenlijk niet geplaatst voor de play-offs om de promotie”, vertelt voorzitter Wim Vandewalle.

Trainerswissel

Maar na de uitschakeling in de beker gaf coach Robin Matthijs in november zijn ontslag, En de motor sloeg plots wel aan met de nieuwe coach Frank Platteeuw. De reguliere competitie werd beëindigd op een derde plaats, in de play-offs stoomde HBCI verder en staat het met nog drie speeldagen te gaan op een zege van de titel en de promotie. “Je kan ook beslissen de stap naar de BENE-League niet te zetten, Houthalen deed dat bijvoorbeeld al. Maar als sportclub streven we naar het hoogste. Dus zullen we dit niet laten liggen.”

https://www.facebook.com/reel/221036870635133

Een zege tegen Eynatten-Raeren volstaat om zaterdag in eigen huis een feestje te mogen bouwen. Eynatten verloor afgelopen weekend overigens van Kortrijk, dat andere West-Vlaamse team in eerste nationale. “Als we er in slagen om te promoveren, zal dat een unieke prestatie zijn. In België was dit tot nu enkel voorbehouden voor ploegen uit het oostelijk gedeelte van ons land.”

Maar wat de prestatie misschien nog straffer maakt, is dat HBC Izegem dit realiseert met een ploeg vol spelers uit de jeugdopleiding. “We hebben één Fransman in de gelederen, maar voor de rest zijn het vooral jongens uit de regio. De lichtingen van de geboortejaren 1998 en 2000 bleken heel talentvol en daarvan braken heel wat spelers door.”

Als HBC Izegem erin slaagt te promoveren, dan doet het dat met het huidige team en drie aanwinsten. “Sportief zijn we zo goed als rond, bij Kortrijk haalden we twee sterkhouders met Jan Steenhoudt en Tore Devos. Ook onze pijlsnelle ex-speler Kobe Jacobs keert terug. Ruben Mathijs stopt, al speelt hij nu nog de pannen van het dak. Profspelers hebben wij niet en dat is ook niet nodig. Onze spelers combineren handbal met studeren of werken. Ons sportief doel volgend jaar wordt dan het behoud veiligstellen.”

Verre verplaatsingen

Logistiek komt er ook nog heel wat bij kijken. Vooral de verplaatsingen zullen nog iets verder zijn. “We zijn het al gewend om naar de andere kant van het land te rijden, nu zullen we ook de Nederlandse grens over moeten. Zwartemeer in de provincie Drenthe is de verste verplaatsing.”

Ook voor de organisatie van de thuiswedstrijden zal het bestuur nog een tandje moeten bijsteken. “Na de wedstrijd moeten we eten voorzien voor onze tegenstanders, ook het protocol van de matchen is veel strikter dan wat we nu gewend waren. Maar we kunnen al jaren teren op een goede werking met veel vrijwilligers. En financieel zullen we ook nog een extra inspanning moeten doen, ons budget zal met 20 procent de hoogte in moeten.” Frank Platteeuw stopt sowieso als trainer, Seyran Kroyan is zijn opvolger.