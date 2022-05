Handballers Apolloon sluiten seizoen thuis af tegen Houthalen: “Speech van Koen Nel bracht ommekeer”

Apolloon Kortrijk Spurs won vorig weekend al voor de zesde keer tijdens de play-offs. Tegen Eynatten-Raeren werd het 25-29. Dit weekend komt op de laatste speeldag Kreasa Handbal Houthalen op bezoek naar de Lange Munte. Inzet: de derde plaats.

Niemand deed beter dan Apolloon Kortrijk Spurs tijdens deze play-offs, met zes overwinningen tot dusver. Een heel dichte ereplaats is dus nog altijd mogelijk. “Dit is toch fantastisch”, vertelt een bijzonder opgetogen voorzitter Karl Laverge. “Dit kwam er niet zomaar hoor. Net voor de play-offs had sportief verantwoordelijke Koen Nel samen met de spelers een vergadering omdat de aandacht aan het verzwakken was. We voelen dat het schitterende betoog van Koen effect heeft gehad. De resultaten zijn er. Vooral de zeges tegen Izegem doen dubbel zoveel deugd. Onze laatste tegenstander van dienst is Houthalen. Dat de Limburgers heel goed bezig zijn na een zege tegen Sasja en een gelijkspel tegen Eupen is ontegensprekelijk. Maar ook wij verkeren in uitstekende vorm.”

We hebben in de play-offs bewezen dat we wel degelijk kunnen handballen – voorzitter Karl Laverge

“Na een zwakke eerste ronde in de competitie, vandaar de speech van Koen, hebben we nu bewezen dan we wel degelijk kunnen handballen. Gemengde gevoelens? Dat is een feit. Wie weet waar we anders nu stonden.”

Jeugdproducten ontwikkelen

“Naar volgend seizoen toe zijn we na gesprekken met de spelers heel hoopvol. We staan heel dicht bij hen, en ik denk wel dat we er vanuit kunnen gaan dat ze blijven. Ze zijn voldoende eerlijk, en ik zie er nu geen graten in waarom ze ons zouden verlaten. Ik heb er een goed gevoel bij. Ook bij het verder ontwikkelen van onze jeugdproducten. We willen verder blijven bouwen met Koen Nel, ook individueel, toch wel het kindje van Koen. Dit gebeurde al vorig en dit jaar, maar we willen ze nog meer individueel verder blijven klaarstomen. We willen keihard verder werken, en het is daarom belangrijk dat we samen blijven. Dit moet een dubbele motivatie zijn”, besluit de Kortrijkzaan. (ELD)