Handbalclub Roeselare maakt zich op voor bekerduel

Handbal Roeselare, dat in Liga 3 uitkomt, trekt komend weekend naar Aalst voor de beker. In het verleden werden ze al op verplaatsing tegen Aalst onverwacht uitgeschakeld, maar net zoals Roeselare heeft ook Aalst een verjonging doorgemaakt.

“We hadden een vrij goede voorbereiding. Iedereen was talrijk aanwezig en de oefenmatchen gaven de nieuwere spelers wat tijd om ingespeeld te raken”, opent de 33-jarige middenman en linkerhoek Sam Cracco uit Meulebeke die Sales Representative is bij Coca-Cola. “We kunnen rekenen op een grote groep jonge spelers. Vorig jaar stopten enkele van onze vaste waarden doordat ze voor de tweede maal vader werden. Hierdoor is het nu aan de jonge spelers om zich te bewijzen. Deze jonge spelers missen uiteraard soms nog wat automatismen bij het samenspelen, maar dit zal tijdens het verloop van het seizoen wel verbeteren. Ook moeten we wat meer vertrouwen hebben in ons eigen kunnen, we hebben een goeie spelersgroep, maar missen nog wat maturiteit.” Komend weekend neemt Handbal Roeselare het op tegen Aalst voor de beker. “Aalst heeft ons in het verleden al onverwacht bij hen uitgeschakeld in de beker, dus we zijn op onze hoede. Het is een ploeg die van fysiek handbal houdt, dus we zullen het zeker niet makkelijk hebben. Ze hebben de afgelopen jaren ook een verjonging gehad, dus voor mij is de huidige ploeg wat onbekend.”

Al eerder gestunt

“De beker is altijd koffiedik kijken, we hebben toch in het verleden al meerdere malen gestunt. Alles is mogelijk. Maar we moeten eerlijk zijn, dit seizoen ligt de focus meer op de competitie. Hierdoor spelen we toch wat voorzichtiger om blessures te vermijden. We zijn door de hervorming van onze ploegen gezakt van reeks en willen zo snel mogelijk promoveren. Dit is voor mij in mijn laatste jaren als speler toch de ambitie. Op dit moment zijn er gelukkig geen zware blessures. Enkele kleine pijntjes, maar dat hoort bij het handballen.”

Zaterdag 7 oktober om 18.30 uur: Handbalclub Roeselare – HC Aalst.