Handbalclub Olva Brugge is aan een goed seizoen bezig

HC Olva Brugge draait in regio Oost-West bij de dames een goed seizoen. Een opsteker voor trainer Wouter Blomme, die aan zijn derde jaar bij de ploeg bezig is.

Olva won nu vier matchen op rij en staat op de tweede plaats na HC Roeselare. “Daartussenin is er nog Izegem, maar dat is een team buiten competitie. Die reken ik dus niet mee”, stelt de trainer. “Op bezoek in Izegem speelden zij met een groot deel van hun eerste ploeg. Ook in onze eerstvolgende thuiswedstrijd, op zondag 24 april, is Izegem onze tegenstander.”

Dikke pluim

De komende twee matchen kan Olva niet rekenen op de volledige spelersgroep. “Een vierde of misschien zelfs een derde plaats wordt wellicht het hoogst haalbare. Wat toch een mooi resultaat zal zijn. Zij verdienen allen een dikke pluim. We zitten met een jonge ploeg. Het was vooral de bedoeling om als een hecht blok elkaar beter te maken en een systeem in ons spel te krijgen. Ondertussen hebben we onze eigen identiteit gevonden, wat heel positief is”, vindt de coach.

HC Olva Brugge organiseerde onlangs twee open trainingsdagen om nieuwe spelers kennis te laten maken met de sport. “Er hebben zich al drie nieuwe dames aangeboden. Wellicht komen er na de zomer nog enkele bij, want sommige speelsters zullen vertrekken om buiten Brugge of in het buitenland te studeren. Om de beperkte kern nog wat uit te breiden, zijn geïnteresseerden nog steeds welkom op één van onze trainingsdagen. Het handbal staat nu ook wat meer op de kaart door het succes van onze Red Wolves die zich een eerste keer wisten te kwalificeren voor een WK.”

(ACR)