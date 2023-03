Handbalclub Desselgemse staat op een zucht van de titel in Liga 3: “Dit kan niet meer fout lopen”

Handbalclub Desselgemse staat op een zucht van de titel in Liga 3. De ploeg van voorzitter-speler Jelle Lefebvre trekt met zijn ploeg dit weekend naar Olva Brugge. Bij winst mag het zich opmaken voor een titelfeestje op 26 maart.

Handbal Desselgemse raast door de competitie. Na 16 speeldagen blijven de Zuid-West Vlamingen ongeslagen. Pas vorig weekend op het veld van HC Eeklo moest het zijn eerste puntje prijsgeven. Het werd 28-28. “We blijven ongeslagen, maar we hebben er een lastige wedstrijd opzitten”, vertelt de 32-jarige Desselgemnaar.

Hard tegen hard

“Bij het ingaan van de slotminuten hadden we nog een bonus van 2 doelpunten (26-28). We missen nog een aantal acties, terwijl zij wel nog twee keer succesvol waren. Eeklo is een beetje ons zwarte beest, het is altijd hard tegen hard. We misten in money-time wat ervaring om het rustiger uit te spelen. Maar… nu weten we wat we moeten doen in soortgelijke situaties. Dit was pas voor het eerst dit seizoen. We weten nu wat onze werkpunten zijn.”

“De volledige focus gaat nu naar de wedstrijd van dit weekend tegen Olva Brugge. In de heenwedstrijd trokken we met 26-18-cijfers aan het langste eind. Toen konden we terugblikken op een heel goeie partij. Nu trekken we naar Brugge zelf, een volledig andere opdracht, altijd meer geladen. Maar we verloren nog niet, en willen dit zo houden. Iedereen wil echter winnen tegen de leider en die de eerste nederlaag aansmeren. Slagen we in ons opzet, dan kunnen we op 26 maart, onze eerstkomende wedstrijd, thuis tegen Heist-op-den-Berg kampioen spelen.”

“We gaan er van uit dat we winnen tegen Brugge, dus maken we ons op voor die dag. Al onze ploegen spelen dan thuis na elkaar in het Leiestadion. Daarna maken we ons op voor de apotheose. En toeval of niet, net dan is ook onze sponsorreceptie.”

“We gaan er niet van uit, maar als het toch fout dreigt te lopen, dan is het feestje voor 30 april gepland. Een maand later, maar pas dan is onze volgende wedstrijd.”

Aan het groeien

“De titel kunnen we eigenlijk met het huidige klassement nog nauwelijks mislopen”, gaat Jelle verder. “Met de bende waarmee we nu aantreden zullen we geen mal figuur slaan. De middenmoot in Liga 2 is realistisch. De top vier van vorig seizoen die promoveerde staat nu ook in de hoogste regionen van de klassering. Wij waren vijfde, en afgaande daarvan moeten we een rustig seizoen kunnen draaien.”

“Dit mag geen enkel probleem vormen. We zijn als club aan het groeien, ook onze jeugdploegen. We zullen klaar zijn om de stap hogerop te maken”, aldus Jelle Lefebvre. (Eddy Lippens)

Zondag 19 maart om 13.30 uur: Olva Brugge – Desselgemse.