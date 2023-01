Handbalclub Desselgem sluit heenronde foutloos af: “Leuk dat nu iedereen kan scoren”

Het seizoen 2022-2023 kon niet beter starten voor de heren van Handbalclub Desselgem. Met tien overwinningen op tien gespeelde partijen is de ploeg van voorzitter Jelle Lefebvre alleen leider.

“Dit schitterende resultaat kwam er door een samenloop van omstandigheden”, vertelt de 32-jarige Desselgemnaar. “Vorig jaar eindigden we vijfde terwijl de eerste vier promoveerden. Door de terugkeer van een aantal spelers en een kleine groei in nieuwe krachten gingen onze jongens onder de vleugels van trainer Mike Terras de strijd aan in Liga 3. Op de eerste match tegen het Antwerpse Uilenspiegel werd al duidelijk gemaakt waar Desselgem voor stond, tof handbal met mooie cijfers: 26-34 werd de eindstand.”

“Met gevarieerd handbal en een ijzersterke verdediging werden de tweede en derde wedstrijd ook gewonnen met 38-10 en 13-44. Respectievelijk Roeselare en Merksem werden overspoeld door de enthousiaste bende van Desselgem. Na deze gemakkelijke overwinningen werd duidelijk wie samen met Desselgem de linkerkolom zou bestrijken. Samen met Uilenspiegel, Brugge en Eeklo was ook Dendermonde bezig aan een zeer sterk eerste deel van het seizoen.”

Vlot scoren

De Desselgemse garde ging de strijd aan met Dendermonde, de derde in de stand op de laatste speeldag voor de jaarwisseling. Het verdict was duidelijk met 33-20-cijfers. “Ondanks de finale van het WK, kwamen veel supporters kijken hoe er opnieuw met veel enthousiasme begonnen werd tegen de Dendermondenaars. Met een kloof van 4-0 in de beginfase werd de toon gezet voor een mooie avond. Aan de rust bedroeg het verschil reeds 10 doelpunten. Door opnieuw stevig verdedigen en vlot scoren van 12 van de 14 spelers, werd de match afgefloten met een mooie score van 33-20.”

“De topper tegen Uilenspiegel zou wel eens heel belangrijk kunnen zijn”

“We hebben nu te maken met een heel andere mentaliteit. De terugkeer van enkele spelers en de jonkies die nu meer ervaring hebben, zorgen voor deze mooie resultaten. Onze verdediging staat week na week pal met slechts 18 punten gemiddeld tegen. Maar ook aanvallend zijn we met 32 punten gemiddeld heel sterk. Zo was het heel leuk te zien dat in onze wedstrijd tegen Dendermonde bijna iedereen scoorde. Enkele jaren waren we maar met negen of tien spelers. Nu hebben we een grote groep met hoofdzakelijk dezelfde gezichten.”

Op 29 januari staat dé topper in het Leiestadion op de kalender tegen Uilenspiegel. “Op de eerste speeldag trokken we redelijk eenvoudig het laken naar ons toe”, gaat Jelle, aan zijn vijfde jaar als voorzitter toe, verder. “Ik had toen wel de indruk dat zij nog niet op hun volle sterkte presteerden. Nu is het duidelijk dat ze wél in orde zijn. Dit duel zou wel eens heel belangrijk kunnen zijn.”

Geen druk leggen

“We willen natuurlijk de druk niet te hoog leggen. Het is leuk te zien dat het publiek opnieuw de weg naar het Leiestadion gevonden heeft. De mensen komen terug, ook onze eigen jeugdspelers. Ook op onze sociale media zijn we uitdrukkelijker terug te vinden voor alle info”, besluit een duidelijk fiere voorzitter.