Handbalclub Apolloon Kortrijk Spurs verliest twee keer op rij: “Dit was niet de bedoeling”

HC Apolloon Kortrijk Spurs verloor vorig weekend voor de derde keer dit seizoen. Tegen HC Kraainem ging de ploeg van Klaas Thiers met het kleinste verschil onderuit. Zondag staat in de Lange Munte het duel tegen zwarte beest Kreasa Houthalen op de kalender.

“We hadden kunnen en moeten winnen op het veld van Kraainem”, zucht Klaas Thiers. “We haalden niet ons niveau en wisten nochtans dat deze ploeg zeker niet te onderschatten is. Deze nederlaag, die niet de bedoeling was, moeten we volledig bij onszelf zoeken. In verdediging was het collectief niet goed genoeg. Het was allemaal veel te soft. Getuige, we kregen geen enkele keer 2 minuten aan ons been, terwijl zij wel met geslepen messen verdedigden. Aanvallend leden we te veel balverlies.”

Veel volk verwacht

“Tegen Houthalen zullen we in ieder geval uit een ander vaatje moeten tappen”, gaat de 25-jarige Kortrijkzaan verder. “We zijn er in ieder geval op gebrand om de Limburgers eens te kloppen. Het verleden laat blijken dat dit geen sinecure is. We hebben ons event ‘kip met frietjes’, iets wat veel volk op de been zal brengen. Na twee verliesmatchen op een rij, die te vermijden waren, willen we iets rechtzetten. De punten thuis houden is zeker mogelijk, maar we zullen heel goed moeten zijn.”

“Ikzelf kijk met gemengde gevoelens naar deze campagne tot op heden. Ik ben niet consistent geweest. Ik droeg niet in alle wedstrijden bij. Momenteel staan we vierde, maar dit had ook dichter kunnen zijn. Het doel blijft uiteraard de play-offs halen”, aldus Klaas Thiers.