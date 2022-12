Handbal Roeselare blikt terug op heenronde: “In eigen boezem kijken”

In Liga 1 kent Handbalclub Roeselare een moeilijk seizoen, te wijten aan de smalle kern. Bij Roeselare beseffen ze dat de aanwezigheid na Nieuwjaar omhoog moet als ze de automatismen in het spel willen krijgen.

“We blikken terug naar een moeilijke heenronde, moeilijk omdat we slechts twee matchen voltallig konden spelen”, opent de 32-jarige links hoek Sam Cracco uit Meulebeke. “Door blessures en privéredenen hebben we weinig kunnen voltallig trainen en spelen. Dit merkte je ook in onze matchen, waar we niet alleen op fysiek niveau te kort schoten, maar ook op vlak van samenspelen.”

“De automatismen die je krijgt door samen te trainen waren te weinig aanwezig om op Liga 1-niveau te kunnen winnen van jeugdige enthousiaste ploegen die er de pees opleggen. We moeten vooral in eigen boezem kijken en realiseren dat de trainingsarbeid omhoog moet, dan volgen de resultaten hopelijk wel.”

“We kunnen globaal gezien niet echt tevreden zijn. Enkele matchen die we hadden moeten winnen en een zuur gelijkspel tegen Kortessem nadat we een volledige match op voorsprong stonden. Het zat soms niet mee, maar dat is natuurlijk eigen aan competitiesporten. Soms heb je een off-day en lukt het niet zoals gehoopt.”

“We hebben dit jaar een héél smalle kern. Vorig seizoen hebben Victor Coppens, toen onze topschutter, en Shahrad Jandarnian, ons aanstormend keeperstalent, beslist om de overstap naar andere ploegen te maken. Dit was een aderlating aan kwaliteit voor ons. We hebben al enkele matchen met negen spelers gespeeld. Dit is te weinig om een volledige match kwalitatief te kunnen handballen.”

“Na Nieuwjaar de trainingsarbeid omhoog krikken zal het voornaamste zijn. Alles begint bij een goede basis en de basis bij een ploegsport is samenspelen. Dat krijg je enkel door goeie automatismen te kweken.”

(RV)