Handbal Derby tussen HBC Izegem en Apolloon Spurs: “Duel om ‘de titel’ van de provincie”

Vorige week liet HBC Izegem de punten liggen in Houthalen, maar het speelde een sterke wedstrijd. “Zo’n puntenverlies is jammer, maar geen ramp”, weet doelman Arne Schonkeren (28) uit Oostende. “Maar tegen Kortrijk moeten we beter voor de dag komen.”

“Ik verwacht veel van Kortrijk. Het heeft gewonnen van Sasja, een van de kandidaat-stijgers in eerste nationale. Voorts beschikt het over enkele spelers die bij de top horen. Het heeft een unieke spelstijl, met een heel snelle balcirculatie. Dat zorgt voor druk. Ook hebben wij het laatste onderlinge duel gewonnen, waardoor wij verder mochten gaan in de beker. Dat zal een extra motivatie zijn voor hen. Uiteindelijk speel je om ‘de titel’ van de provincie.”

“Beide ploegen zijn de laatste jaren op eigen wijze geëvolueerd. Dus krijg je een beetje een meting van regionale projecten. Vorig jaar waren de onderlinge resultaten gelijk verdeeld en natuurlijk speelt ook het historisch karakter van de derby een rol. Ik moet wel zeggen dat de derby sportiever is geëvolueerd; ik heb nog geweten dat die veel vijandiger was, qua sfeer. Nu heb je kleine akkefietjes, maar verder een sportieve strijd.”

“We zouden graag de top drie halen. Vorig seizoen speelden we een goed seizoen, maar konden we onze stempel niet drukken door langdurig geblesseerde spelers. De ploeg is grotendeels samengebleven, met enkele goede transfers om meer te kunnen doorwisselen. Ons doel is een uitdaging, aangezien zeker vijf ploegen in aanmerking komen voor de top drie, maar wel realistisch. Kwaliteit hebben we genoeg, maar een topper zoals deze winnen kan ons een boost geven.”

Spelverdeler Kobe Soetaert is twee maanden out met een knieblessure. Cirkelspeler Robbe Tack is out voor onbepaalde duur met een spierletsel. (RV)

Zaterdag 8 oktober om 20.15 uur: HBC Izegem – Apolloon.