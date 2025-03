Handbal Brugge brengt damesploeg in competitie

Na een pauze van twee jaar zet Handbal Brugge volgend seizoen opnieuw een damesteam in competitie. “We hebben heel wat meisjes in de jeugd die staan te popelen om bij de senioren aan de slag te gaan, al kunnen we zeker wat extra speelsters gebruiken. Daarom organiseren we ook enkele open damestrainingen.”

Amke De Weerdt en Evy De Vlieghere, beiden bestuurslid, waren met Handbal Brugge voorheen actief in de damescompetitie. “We pikken de draad weer op. Binnen onze jeugdwerking is er heel hard gewerkt om meisjes aan te trekken. We plukken daar nu de vruchten van. Voor hen is het belangrijk dat zij door de komst van de seniorenploeg in competitie een toekomst hebben binnen onze club”, vertelt Evy.

Er zijn nu vijf, zes meisjes bij de U16, laatstejaars, die volgend jaar de stap zetten. Daarna bij de U14, of voor binnen een twee jaar, zijn er nu acht meisjes. “Ze zijn allen zeer gemotiveerd. Ze zijn jeugdscheidsrechters, vrijwilligers bij de minibal en hulptrainers, geen overbodige luxe, want we zijn altijd op zoek naar trainers”, klinkt Evy.

Proeftraining

“Ter aanvulling voor volgend seizoen zoeken we nog extra speelsters, misschien zijn er uit het verleden die willen terugkeren. Maar we staan zeker open voor mensen die nog nooit handbal gespeeld hebben. Wat balgevoel, fysiek in orde zijn en dosis lef is meer dan voldoende.”

Wie interesse heeft, kan vrijblijvend afkomen op een proeftraining. Iedereen vanaf 15 jaar is welkom. De eerstvolgende is op woensdag 5 maart van 20.30 uur tot 22 uur in Sport Vlaanderen in Assebroek. Inschrijven kan via het Facebookevenement op de Facebookpagina van de club of via info@handbalbrugge.be. “De eerste proeftraining hebben we reeds achter de rug, waar vier nieuwe leden zijn uit ontstaan. Het is de bedoeling dat we dit op regelmatige basis blijven doen, zodat ze de voeling met handbal krijgen”, besluit Amke. De effectieve trainingen in het vooruitzicht van de Regiocompetitie in Oost- en West-Vlaanderen start voor de dames in augustus. (ACR)