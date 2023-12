Halve Ironman van Knokke- Heist start in … Sluis

Op zondag 8 september 2024 is er in Knokke-Heist de 2de editie van de Ironman 70.3, een triatlon over de halve afstand. Er zal echter niet in de Noordzee gezwommen worden. Dat heeft de Ironman-organisatie bekendgemaakt.

De internationale halve triatlon trekt opnieuw naar de Damse Vaart, zij het net over de grens in het Nederlandse Sluis. Daar had in het verleden ook al de start van de historische Zwintriatlon plaats.

Dit jaar was de Ironman 70.3 in september goed voor een deelname van 3.200 atleten uit maar liefst veertig verschillende landen. “In de Damse Vaart belooft het een getijdenvrij en golfvrij avontuur te worden”, klinkt het bij de organisatie.

“Zwemmen in een rivier biedt een rustige omgeving, waardoor deelnemers zich kunnen concentreren zonder te moeten vechten tegen onvoorspelbare stromingen. Bovendien is het makkelijker om zich te oriënteren dan in een zee. De toeschouwers kunnen ook dichterbij staan om te supporteren.” (ACR)