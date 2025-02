Haeneveld 1G wil plaats in vierde provinciale terug

Badmintonclub De Haan heeft één team in competitie, Haeneveld 1G is een gemengde ploeg die in vijfde provinciale ongeslagen op kop staat. Met nog twee ontmoetingen te gaan stevent men af op het kampioenschap en de promotie.

Haeneveld 1G opende de competitie met thuiswinst tegen IZBA 4G en Torhout BC 4G. Daarna bleef men ongeslagen in de daaropvolgende ontmoetingen. Na zes speeldagen, met nog twee te gaan, staat Haeneveld 1G aan de leiding met het maximum of vier punten meer dan eerste achtervolger Tielt.

“Vorig jaar zijn we uit vierde provinciale gedegradeerd. De kans is groot dat we die plaats opnieuw innemen”, vertelt Anne-Laure Proot, competitieverantwoordelijke en speelster binnen het team. “Voor aanvang van het seizoen konden we drie leden extra motiveren om mee te doen. Drie twintigers want de gemiddelde leeftijd werd een beetje hoog.”

Sympathiekste ploeg

Het gaat om Antoine Anneessens, Brecht Nissenne en Ellen Plaskie “Om hen een kans te bieden in de competitie kwam het eigenlijk goed uit dat we een niveau lager spelen. Ondertussen zijn ze ferm aan het verbeteren en gaan ze het hogere niveau aankunnen.”

Naast deze drie en Anne-Laure maken ook Dominiek Laridon, voorzitter van de club, Indra Roose, Alain en Aline Nissenne deel uit van de ploeg. “We hebben samen een goede band. We geven ons zelfs de titel van sympathiekste ploeg mee en ondertussen zijn we een groep vrienden.”

BC De Haan is vooral een recreatieve badmintonclub, met circa 50 leden. Er zijn twintigers en de oudste is in de tachtig. De gemengde ploeg is de enige in competitie.

Speelavonden

“De visie van de club is iedereen een kans geven. Competitiespelers en recreanten spelen door elkaar.”

“Op gewone speelavonden maakt dat niet veel uit. In het badmintoncircuit zijn er voor de recreanten tornooien bij andere clubs, waar er nooit een klassement wordt opgemaakt. Iedereen wil wel winnen, maar de eerste of laatste plaats is ondergeschikt. Meer en meer van onze leden kiezen overigens voor dergelijke tornooien.” (ACR)