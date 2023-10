Gymnaste Aline (14) krijgt initiatie van olympisch kampioene Nina Derwael

Twintig jonge gymnasten, waaronderAline Vanacker uit Rollegem-Kapelle, kregen een wel heel speciale training in de Gentse Topsporthal. Niemand minder dan regerend olympisch kampioene Nina Derwael leerde de10- tot 14-jarigende kneepjes van het turnvak.

Met de turnsessie, een initiatief van Derwaels sponsor VDK Bank, wil de nationale turntrots eennieuwe generatie gymnastenwarm maken om op hoog niveau te gaan turnen. “Ik was erg onder de indruk. Nina is altijd al mijn idool geweest”, aldus Aline.

De 14-jarige Aline Vanacker uit Rollegem-Kapelle turnt al sinds haar zesde. “Ik zocht naar een manier om mijn energie kwijt te kunnen. Mijn ouders stelden turnen voor. Ik sloot me aan bij Artgym 2000, de turnclub in Lendelede”, vertelt Aline. Inmiddels is ze uitgegroeid tot een al meer ervaren gymnaste. Aline, die school loopt in het Klein Seminarie in Roeselare, traint zo’n negen uren per week en neemt ook aan verschillende wedstrijden deel. “Mijn favoriete onderdeel is, net zoals bij mijn grote voorbeeld Nina Derwael, de brug. De balk doe ik minder graag. Het is een moeilijk onderdeel waar ik toch telkens wat stress bij voel.”

Tips tegen stress

Enkele jaren geleden ontmoette Aline al eens haar grote voorbeeld op het Gymgala in Antwerpen. Toen ging de jonge turnster op de foto met Derwael. “Maar hetgeen ik afgelopen weekend mocht meemaken was toch nog specialer.” Aline werd uitgenodigd voor een training in de Gentse Topsporthal. Na een kennismaking gaf Nina Derwael er twee uren turnles aan twintig getalenteerde gymnasten. Aline kreeg niet enkel verschillende goede tips om haar turnniveau op te krikken, maar blaakt na de training ook van zelfvertrouwen. “Nina vertelde me hoe ik beter om kan gaan met stress. Dankzij de training ben ik nu nog extra gemotiveerd om het op wedstrijden goed te doen.” Toch blijft Aline met de voetjes op de grond. “Deelnemen aan grote toernooien zoals een wereldkampioenschap of de Olympische Spelen zou natuurlijk super zijn, maar ik besef ook maar al te goed dat het enorm moeilijk zal zijn om daar ooit te geraken.”