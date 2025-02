Gymgala is na zes jaar terug

Op zaterdag 10 mei organiseert Gym Izegem in de Topturnhal de tweejaarlijkse show Gymgala. Door corona dateert de laatste editie alweer van in 2019. Maar nu pikt Gym Izegem deze traditie dus terug op.

Het Gymgala is een grote gymshow met alles wat Gym Izegem te bieden heeft plus een aantal externe optredens. In het verleden trok deze show telkens meer dan 1.000 toeschouwers, verdeeld over twee shows.

“Het meest recente Gymgala vond plaats in 2019, het jaar waarin er precies 100 jaar aan turnen gedaan werd in Izegem”, opent Tesne Vansteenkiste, bestuurslid van Gym Izegem. “Dat Gymgala was dan ook een galavoorstelling om ons eerder verschenen boek en tentoonstelling over deze eeuw durende periode stijlvol af te sluiten. Na dat spektakel sloten sommige boegbeelden uit de club hun carrière af, met nog het nodige overgangsjaar.”

“Na corona is het bestuur weer wat veranderd en we wilden het Gymgala terug nieuw leven inblazen. We hopen het gekende succes van vroeger te kunnen evenaren.”

Externe optredens

Er is een familievoorstelling om 10.30 uur en een kortere voorstelling zonder de kleinsten om 17 uur. “Het hoofdspektakel is natuurlijk de show. Daarnaast is er een bar in de voetbalcafetaria die ook uitgerust zal zijn om er een gezellige dag en avond van te maken. Er worden ook foodtrucks voorzien.”

Maar er komen ook Belgische topatleten en ook Amoukanama, dat het nog tot de halve finale van America’s Got Talent schopte, treedt op.

“De shows zijn heel uiteenlopend en ieder vindt wel zijn ding. We hopen op 1.000 toeschouwers verdeeld over 2 shows. Als alles goed gaat, kunnen we in de toekomst hopelijk naar 3 shows gaan om zo de drukte te weren.”

“De zaal wordt volledig verduisterd en er komt een professionele geluids- en lichtinstallatie om echt wel een volwaardige show te kunnen afleveren. Volg zeker de socials van Gym Izegem want de terugblikken op vorige edities zullen online komen om zo iedereen warm te maken”, besluit Tesne het gesprek. (RV)

Tickets kosten 15 euro voor -12-jarigen en 20 euro voor volwassenen.