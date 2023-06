Gymclub Flink en Fris schittert op VK en BK tumbling B en C

Gymclub Flink en Fris mag tevreden terugblikken op het VK tumbling C in Knokke-Heist en het BK tumbling B in Assebroek.

Op dat Vlaams kampioenschap behaalde de club brons met Febe Cortvriendt (12) bij de C -13 jaar. “Ik had het totaal niet verwacht”, lacht Febe. “Mijn twee voorrondes waren immers niet top, waardoor ik zonder verwachtingen naar het Vlaams kampioenschap trok. Ik schrok dan ook enorm toen ze plots mijn naam afriepen om naar het podium te gaan. Brons, mijn allereerste medaille ooit op een echte wedstrijd. Hoe lang ik al turn bij Flink en Fris? Als 2-jarige ben ik hier begonnen met het kleuterturnen. Vooraleer ik tumbling begon, heb ik ook drie jaar acro gedaan, maar daar was ik uiteindelijk niet lenig genoeg voor. Daarom de overstap naar tumbling. En ik ben hier ook actief als trainer binnen de club”, besluit Febe.

Grote delegatie

Trainer en bestuurslid Sybran Parent was alvast gelukkig met de prestaties van haar pupillen op het VK tumbling C en BK tumbling B. “Ik ben vooral blij dat we met zo’n grote delegatie naar die kampioenschappen mochten. En het was ook de eerste keer dat we met negen leden naar het BK tumbling B mochten. Toch een teken dat we hier goed werk leveren. Ze hebben allemaal hun grenzen verlegd én op de kampioenschappen hun beste wedstrijd van het seizoen afgewerkt. Met als hoogtepunt de zilveren medaille voor Colin Swaenepoel, nadat hij eerder dit seizoen al goud pakte op het PK en brons op het VK.”