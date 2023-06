Gym Izegem sterk op BK toestelturnen

Op het Belgisch kampioenschap toestelturnen in Libramont behaalde Gym Izegem mooie plaatsen: tweemaal een achtste plaats (Zita Verleden en Norah Bostyn), een zevende plek (Loes Castelain) en een vierde stek (Marte Cardoen). Ook Axelle Vanden Berghe was geselecteerd voor het BK, maar kon haar wedstrijd niet afwerken door pech tijdens de vloeroefening. Ook de jongens wisten Gym Izegem eer aan te doen: Korneel Haesbrouck was de jongste in zijn categorie en kon door een knieblessure niet goed trainen, maar behaalde toch een mooie 14de plaats. Ilian Desmet schitterde met een bronzen medaille. Ook Yacine Vanhaverbeke wist een mooie wedstrijd te turnen. Op de foto zien we bovenaan Ilian Desmet, Yacine Vanhaverbeke, Jarno Willaert en Korneel Haesbrouck. Onderaan: Loes Castelain, Marte Cardoen, Axelle Vanden Berghe, Zita Verleden en Norah Bostyn. (RV/foto RV)