Gym Izegem pronkt met drie West-Vlaamse kampioenes: “Kampioen zijn is hele eer”

Maar liefst drie gymnasten van Gym Izegem konden zich tot West-Vlaams kampioen kronen. De drie dames blikken terug op hun wedstrijd, maar kijken vooral al uit naar het Vlaams en Belgisch kampioenschap.

“Het was mijn doelstelling om een goede eerste wedstrijd van het seizoen te turnen”, vertelt Norah Bostyn uit Lendelede die bij de B13 turnt. “Dit seizoen turn ik enkele nieuwe elementen en ik hoopte die goed te kunnen brengen. Ik trok zonder verwachtingen naar de wedstrijd maar hoopte stiekem op een podiumplaats. Er zijn heel veel goede West-Vlaamse turnsters in mijn categorie en ik wist niet of de nieuwe elementen zouden lukken.”

Rib

“In december had ik nog wat last van een rib maar dit is snel opgelost geraakt. Wij trainen 13 uur per week en de trainingen verliepen vlot. Na de winst op het West-Vlaams kampioenschap hou ik mijn voetjes op de grond en focus nu op het behalen van een plaats voor het Vlaams en Belgisch kampioenschap. De volgende provinciale voorronde is dit weekend in Hasselt en dan een maand later nog eentje in Hechtel-Eksel. Daar hoop ik op een selectie voor het Vlaams kampioenschap en dan het seizoen mooi afronden op het Belgisch kampioenschap in Libramont. Ik hoop er mijn puntentotaal van 41.100 nog te verbeteren en voor elk toestel hoger dan een 10 te scoren. Doorzetters beginnen waar anderen de moed verliezen. Ik wil graag mijn medegymnasten en vooral trainsters bedanken voor hun steun en geloof in mij.”

“Ik wilde zeker een top-5 en hoopte stiekem wel op een podiumplaats, maar wist dat het moeilijk zou worden”, weet Loes Castelain (12) uit Ingelmunster die bij de B12 turnt. “Ik had zeker niet verwacht te winnen. De concurrentie is groot en niet alleen ik ben vooruit gegaan maar ook mijn concurrenten. Er deden veel meisjes mee van West-Vlaanderen die heel sterk zijn. Het is een hele eer om West-Vlaams kampioen te zijn. Ik had gelukkig geen blessures en de trainingen verliepen vlotjes.”

Voorronde

“Dit weekend is er een provinciale voorronde in Hasselt. We weten nog niet of het Vlaams kampioenschap zal plaatsvinden. Anders wil ik mij graag selecteren voor het Belgisch kampioenschap in Libramont in mei. Ik was vorig jaar ook West-Vlaams kampioen en tweede van Vlaanderen. Ik heb dan ook toptrainers die ervoor zorgen dat ik zo veel al kan en ik train in de leukste club van het land.”

“Doordat ik in een hogere categorie moest turnen was het toch even afwachten welke plaats ik mocht ambiëren”, vertelt Zita Verleden (15) uit Izegem die bij de B16+ turnt. “Top-10 ging ik al mooi vinden. Aan winnen dacht ik hoegenaamd niet. De voorbereiding liep dit seizoen niet zoals gehoopt. Een schouderblessure hield mij toch enkele weken aan de kant. Toch kon ik nog naar een aardig niveau toewerken. Een titel – West-Vlaams, Vlaams of Belgisch – is altijd leuk om mee te maken. Het seizoen kan nu alleen maar beter worden.”

“Grond is mijn favoriete toestel vanwege de reeksen, de muziek en het artistieke. Als ik dan toch een minpuntje moet noemen, dan was het mijn val aan balk die ik hoop in de toekomst te vermijden. De volgende grote toernooien zijn nog het Vlaams en Belgisch waar ik ook mijn hartstikke best zal voor doen.” (RV)