Gylian Surgeon uit Wevelgem in Duitsland op zoek naar felbegeerde PDC-tourkaart darts

Vanaf maandag 8 januari strijden een pak darters uit onze provincie in Kalkar (Duitsland) om de felbegeerde PDC-tourkaart. Ook heel wat streekgenoten nemen deel. Zoals Gylian Surgeon (28) uit Wevelgem. Zondagnamiddag kwam Gylian aan in Kalkar, na een rit van drie uur.

“Mijn resultaten zijn de afgelopen weken wisselvallig maar ik hoop hier nu de eerste drie dagen genoeg punten te verzamelen om dan nog vier dagen langer te mogen blijven. De Europese subtop is hier aanwezig.”

Gylian groeide op in Menen. “Hoewel ik woon in Wevelgem voel ik me nog altijd een trotse Menenaar”, klinkt het. “Mijn vader was een degelijke speler. Ik voetbalde. Eerst bij de jeugd van Toekomst Menen en dan bij WS Lauwe en FC Gullegem. Tot ik op mijn zeventiende terugkeer de naar Toekomst. Neen, nu voetbal ik niet meer.”

“In darts was ik van kinds af een degelijke speler. Zeven à acht jaar geleden begon ik met competitie. Samen met John Desreumaux Met relatief goede resultaten. Ik ben dan papa geworden en lag het even stil. Sedert januari vorig jaar ben ik er veel mee bezig.”

Externe factoren

“Ik haat verliezen, ik wil altijd winnen ten koste van wat dan ook, ik wil winnen Nu wil ik echt wel proberen het hoogst mogelijke eruit te halen. Een rustige speler wanneer het goed gaat en een foeteraar als het niet goed gaat. (lacht) Vooral mijn concentratievermogen moet ik nog heel wat op trainen omdat ik op te vaak op onnodige momenten concentratieverlies lijd waardoor ik iets minder presteer op een belangrijk momenten

“Ik probeer vooral te trainen met de wasmachine of de droogkast die draaien en de kindjes die thuis passeren. Allerlei externe factoren daar probeer ik nu echt op te letten. Mijn grootste droom is om ooit wereldkampioen te worden, ondanks dat dit ook wel een heel moeilijke weg is.

Zijn goede vriend Timothy Verbrugghe uit Menen is ook in Duitsland van de partij. “Ik mag mezelf zowat zijn ‘voortrekker’ noemen, maar Timothy loopt dan weg met de prijzen, het is hem gegund”, lacht Gylian.

Bij ID-Nutrition in Marke werkt hij als productieverantwoordelijke. “Speciaal voor Duitsland nam ik verlof en hoop hier een volledige week te zijn”, klinkt het ambitieus.