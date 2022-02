Gwendoline Houte neemt deel aan de Raid Amazones in Sri Lanka: “Uit comfortzone treden”

Op 13 maart vertrekken 300 avontuurlijke dames, van over de hele wereld, richting Sri Lanka om er deel te nemen aan de Raid Amazones. 10 dagen lang zullen ze het tegen elkaar opnemen in een reeks uitdagende proeven die hun lichaam en geest tot het uiterste zullen drijven. Tussen die 300 amazones zal ook de Komense Gwendoline Houte (32) starten aan dit waanzinnige avontuur.

Traillopen, mountainbiken, kajakken en zelfs boogschieten, en dit alles in de woeste wildernis van Sri Lanka. Het verhaal leest als een script van een Hollywoodfilm, maar wordt weldra bittere realiteit voor Gwendoline Houte. “Het is een wedstrijd waaraan enkel vrouwen deelnemen”, start ze haar gemotiveerde verhaal. “In duo moeten we verschillende sportieve uitdagingen aangaan en dit telkens in een natuurlijke omgeving zonder gelijke. Meer nog dan het sportieve karakter van de Raid is het vooral het menselijke aspect dat me raakt. De organisatie gaat er prat op dat we er kennis maken met de lokale mensen en hun cultuur, een soort van voetjes op de grond-moment. We leven hier in een zekere weelde, terwijl dat aan de andere kant van onze planeet absoluut geen evidentie is.”

Ik heb schrik van de PCR-test. Wat als ik plots positief test? Dan is alles voor niets geweest

Partner

Het idee van de Raid Amazones rijpte al langer bij Gwendoline. Corona gooide echter roet in het eten. “Eigenlijk moest ik hier twee jaar geleden al aan begonnen zijn, maar het werd keer op keer uitgesteld”, pikt ze in. “Het heeft me natuurlijk wel in staat gesteld mijn partner voor de uitdagingen te leren kennen. Via de organisatie zelf werd ik in contact gesteld met een dame uit het Franse Nice. Doordat het event telkens maar weer werd opgeschoven konden we veel bellen, videochatten en ondertussen zijn we al een paar keer bij elkaar op bezoek geweest. We hebben al een vriendschappelijke band opgebouwd die ons van pas zal komen tijdens dit onbeschrijfelijke avontuur. We waren dan beiden ook door het dolle heen toen we het nieuws kregen dat het dit keer wel werd bevestigd. Vreemd genoeg spreken we hier over activiteiten die recht uit een avonturenfilm kunnen komen, maar hetgeen waar ik echt schrik voor heb, is de PCR-test voor vertrek. Die is voor iedereen verplicht, dus er is geen ontkomen aan. Wat als ik nu plots positief test? Dan valt twee jaar lang voorbereiden en afwachten volledig in het water.” Voor de familie en vrienden van Gwendoline kwam haar deelname niet als een verrassing. “Ik ben sportief aangelegd”, sluit ze af. “Ik geef privélessen fitness en ga vaak lopen; iedereen weet dat ik graag mijn grenzen opzoek. Hiermee ga ik volledig uit mijn comfortzone en dat is best wel spannend.”

Goed doel

“Met mijn deelname steun ik overigens ook een goed doel. Mochten we de Raid Amazones winnen, dan gaat het volledige prijzengeld naar de stichting Een sprankeltje hoop voor Ayden. Dat is een organisatie die zich inzet voor het wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Krabbe, een gruwelijke en vooral ongeneeslijke ziekte die het zenuwstelsel sloopt.” (SR)

