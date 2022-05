Grote delegatie voor Lenig & Vlug Beveren-Leie op Eurpees Kampioenschap

Zondagavond, daags na het weekend van het Belgische kampioenschap gymnastiek en ropeskipping, vertrokken maar liefst zeven leden van de Beverse club Lenig en Vlug richting Italië.

Van 1 tot 5 juni staat in het Italiaanse Rimini het 28ste Europees kampioenschap Tumbling, Trampoline en dubbele mini-trampoline op het programma. België zakt met een delegatie van 24 juniores en seniores af naar Italië, waarvan tien voor de discipline trampoline. En van die tien zijn er dus maar liefst zeven leden van lenig en vlug Beveren-Leie.

“De Beverse club draait al jaren mee aan de top van het Belgische en Franse trampolinewereldje, maar zo’n grote delegatie voor een EK is toch een ferme opsteker”, zegt voorzitter Dominiek Depoortere.

“De delegatie bestaat uit Merel Wirtgen, die zich vorig weekend tot Belgisch kampioen kroonde, Augustus Davis (zilver op het BK), Darwin Billiet, eveneens Belgisch kampioen sinds donderdag, Simon Debacker (zilver), Joris Geens (Brons) en Florian Vandenberghe (vijfde plaats) . Florian is een buitenbeentje, want hij is eigenlijk lid van het bevriende go4gym, maar springt synchroon wel mee met het team en is dus ook een Beverling te noemen. Nadira Decraene vervoegt het team als junior. Zij strandde op het BK op de zesde plaats, maar is gebrand op een goeie prestatie in Italië als youngster van de groep. Morgen, woensdag, komt Nadira in actie. Donderdag de zes seniors en wie weet hopelijk teamfinale. Zaterdag komen drie koppels synchroon in actie.”

(ELD)