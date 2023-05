Groot boksgala met drie amateur- en vijf profkampen: Delfine Persoon bokst in Torhouts sportcomplex

Pinksterzondag 28 mei wordt in Torhout een hoogdag voor de bokssport. Die avond, vanaf 19 uur, heeft in de stedelijke sporthal een boksgala plaats met als hoogtepunt meervoudige wereldkampioene Delfine Persoon in de ring. Er staan drie amateur- en vijf profkampen op de affiche.

De organisatie gebeurt door het Boxing Team Houtland met als drijvende kracht Filiep Tampere, de bekende trainer en partner van Delfine Persoon. Zo goed als alle tickets zijn de deur uit. Onder de organisatoren bevinden zich drie prominente plaatselijke boksliefhebbers: Charles Hollevoet, Hervé Taveirne en Stefaan Brinckman. In de aanpalende zaal De Mast kent een vipgebeuren zijn beloop met alles erop en eraan. Om de vloer niet te beschadigen, zullen de sporthal A en zaal De Mast volledig aangekleed worden met beschermende matten.

Halve finale voor WK

De hoofdkamp heeft het laatst plaats en gaat in de superpluimgewichten tussen de toppers Delfine Persoon uit Gits en de Zuid-Koreaanse Bo Mi Re Shin, respectievelijk tweede en derde in de wereldranking. Zij strijden tegen elkaar in de WBC Final Elimination, zeg maar de halve finale voor het wereldkampioenschap. Wie wint, mag later normaal gezien voor de wereldtitel boksen tegen de Amerikaanse titelverdedigster Alycia Baumgardner. “Het wordt een harde kamp en wellicht een fysieke uitputtingsslag”, zegt Delfine Persoon. “Ik ben er helemaal klaar voor. Ik ben keihard aan het trainen, want ik wil in mijn eigen streek maar al te graag mijn jongere Zuid-Koreaanse tegenstreefster verslaan. Dit zou niet mogen misgaan.”

Niet in de val lopen

Het gala gaat van start met enkele amateurwedstrijden, waarin de handschoen wordt opgenomen door onder andere Xander Deceur, Azzeddine Mehdaoui, Jamie Meuleman en Niels Feryn. Daarna hebben de profkampen plaats. Abdul Utmanzai bokst een elitekamp tegen Brice Bula Galo en Timir Nikarkhoev vecht tegen Ahmed El Choulbzouri. Vervolgens, na de pauze, bokst Roeselarenaar Denis Rosescu voor de Vlaamse titel lichtzwaargewichten tegen Cedric Spera en Wijnendalenaar Robin Barbiaux voor de Belgische titel in diezelfde gewichtsklasse tegen Bruggeling Sadaam Da Silva Caetano. Waarna Delfine Persoon en Bo Mi Re Shin van jetje mogen geven. Trainer Filip Tampere: “De Zuid-Koreaanse is geen doetje. Ze is een te duchten tegenstrever met een gevuld palmares. Ze bokst altijd vooruit en Delfine zal niet in die val mogen lopen. Ze moet haar karakter opzijzetten en het rustig aanpakken. Ze heeft genoeg in haar mars om dat te doen en deze kamp te winnen.”

