Groepstraject ‘Terug Energiek in het leven’ uit Menen helpt je weer fit te worden

Het groepstraject ‘Terug Energiek in het leven’, een initiatief van sportcoach Vincent Van Lierde, diëtiste Eline Vanlerberghe en psychotherapeut Sofie Nuytten, wil Groot-Menen vanaf 10 januari terug energiek krijgen. En dat is niet toevallig net na de eindejaarsperiode, waarin velen zich weleens laat gaan op culinair vlak. “Maar wij gaan niet te geweldig te werk”, legt sportcoach Vincent Van Lierde uit – broer van Iron Man-loper Frederik Van Lierde.

Heft in eigen handen

“We willen op een laagdrempelige manier, gedurende 12 sessies, een groep mensen begeleiden die opnieuw wat meer het heft in eigen handen willen nemen. Dit gebeurt op drie domeinen die sterk met elkaar verweven zijn, zijnde voeding, het mentale en het sportieve. We stellen een programma voorop zodat je na deze twaalf sessies voldoende handvatten hebt om een nieuw elan in het dagdagelijkse leven te integreren. Het groepsgebeuren zorgt eveneens voor de nodige kruisbestuiving want iedereen kan zo ook van iedereen iets opsteken, ook wij als coaches nota bene.”

Het initiatief kwam er via psychotherapeute Sofie. “Ik heb een passie voor mensen en wat zich in hun hoofd en lijf afspeelt”, zegt ze. “Mijn missie is om mensen hoop te geven dat verandering mogelijk is, vertrouwen te geven in hun eigen krachten en mogelijkheden.” “We kenden elkaar van in het middelbaar. We zaten samen in het Sint-Aloysiuscollege”, voegt Vincent daaraan toe. “Sofie zei dat ze een diëtiste kende, Eline dus, en van het een kwam het ander. Ik kijk uit naar de start van het project. Ik zal het sportieve luik voorzien. In mijn bijberoep ben ik immers al bezig met het klaarstomen van mensen voor marathons.”

“Ik ben gepassioneerd door voeding en de impact ervan op ons voelen en zijn. Mijn missie is om mensen naar een realistische en gezonde levensstijl te coachen, zonder restricties en regeltjes”, concludeert diëtiste Eline Vanlerberghe. Terug energiek in het leven is er vanaf 10 januari elke woensdag van 19 uur tot 20 uur 30.

Info via de volgende site. Inschrijven kan via info@dietiste-eline.be.