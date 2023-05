Grenskracht Menen promoveert naar de hoogste afdeling

De krachtbalkampioen bij de landelijke dames is bekend: Grenskracht Menen mag volgend seizoen in de hoogste afdeling van het dameskrachtbal aantreden.

De kalendermakers hadden voor heel wat spanning gezorgd. Op de laatste speeldag van de competitie ontving de leider Menen eerste achtervolger Sint-Michiels, die slechts één puntje minder kende. De opdracht was dus simpel: niet verliezen, maar dat was gemakkelijker gezegd dan gedaan. In de heenronde hadden de Bruggelingen nog met 20-17 gewonnen, terwijl Menen in de achtste finale van de beker door ditzelfde Sint-Michiels uitgeschakeld werd.

Menen begon goed aan de wedstrijd en aan de rust had de thuisploeg 2 punten bonus. De Bruggelingen zaten dan door hun beste krachten heen, waardoor Menen verdiend won met 24-18. Zo kan het team van coach Pieter Dezutter na enkele seizoenen opnieuw in de hoogste klasse aantreden. (JV)