GPTR organiseert op zondag 22 mei BK katapultschieten in Roeselare: “Generale repetitie voor EK”

Het gaat hard voor Gamekeeper Pro-Shot Team Roeselare, kortweg GPTR. De Roeselaarse club in katapultschieten werd pas vier jaar geleden opgericht, maar organiseert nu al het Belgisch én Europees kampioenschap. Op 22 mei staat het BK gepland en ook bij GPTR zelf rekenen ze op enkele medailles.

Op zondag 22 mei strijken de nationale toppers in het katapultschieten neer in Roeselare. Meer bepaald in de Piljoenstraat 66, het wedstrijdlokaal van GPTR. Deze club werd vier jaar geleden opgericht en heeft enkele toptalenten in de rangen. Vooral de 16-jarige Taylor Plysier springt daarbij in het oog. Zij veroverde eerder al een Europese en wereldtitel bij de jeugd.

Ook jongere zus Gibsy (12), mama Kelly en papa Koen blijken echter sterke competitiespelers. Net als ancien Patrick Dejonckheere (64), die secretaris en hoofdtrainer is bij GPTR. “Zeg gerust strenge hoofdtrainer, want ik kan serieus zagen als het nodig is”, lacht Patrick. “Dankzij mijn jarenlange ervaring kan ik de anderen bijstaan als trainer, dus ook onze jonge talenten. Dat deed ik destijds voor Taylor en nu ook voor Gibsy. En ook al werd ik zelf al driemaal Belgisch kampioen, op dit moment is Taylor al beter dan ikzelf. Geloof me, zij kent haar gelijke niet in ons land!”

EK in juli, later ook WK?

Dat GPTR straks ook medailles verovert op het BK lijkt een zekerheid, maar de club mikt hoger dan dat. “Naar een BK komen zowat 75 à 80 spelers”, weet Patrick. “Wij beschouwen het eigenlijk als een generale repetitie voor het EK, dat we ook mogen organiseren op 29, 30 en 31 juli. Daarvoor wijken we noodgedwongen uit naar de Wervikhovestraat 7 in Rumbeke. Voor het EK verwachten we 120 à 150 mensen, maar daar kunnen natuurlijk nog toeschouwers bijkomen. Voor beide events is de toegang alvast gratis. Het is dus het ideale moment om eens kennis te maken met katapultschieten op hoog niveau. Een EK vindt slechts om de vijf jaar in België plaats, dus is het toch wel uniek.”

We wilden ook het WK, maar Shanghai kreeg de voorkeur

“Weet je dat we zelfs meteen voor de organisatie van het WK wilden gaan? Helaas kreeg Shanghai de voorkeur. Jammer, want zo kunnen wij zelf ook niet deelnemen. Het is heel ver en bovendien een onzekere bestemming in coronatijden. Al is dat misschien maar best, want op het laatste WK waren we echt verbluft door de Chinese ploeg.”

Geen makkelijke sport

Uiteraard zijn niet alleen competitiespelers welkom bij GPTR. De club verwelkomt iedereen die een nieuwe hobby zoekt. “Momenteel is onze club nog klein, met een 14-tal leden. En dat zijn heus niet allemaal competitiespelers, sommigen spelen gewoon voor de fun. Voor mij is dat niet het geval. Zelf train ik letterlijk dagelijks. Net zoals de meeste competitiespelers ben ik dan ook een echte strever.”

“Voorts moet je vooral véél oefenen om goed te worden in katapultschieten. Het ziet er misschien gemakkelijk uit, maar is dat echt niet. Zo proberen wij op training altijd op de doelen te mikken die het meeste punten opbrengen, maar die hebben een diameter van amper 4,5 centimeter. Niet evident dus om vanaf tien meter raak te schieten. Mensen moeten zich echter niet laten afschrikken en kunnen het altijd komen proberen. Wij verwelkomen iedereen. Kinderen kunnen bijvoorbeeld op ballonnen schieten, zodat het wat leuker en makkelijker wordt. We kunnen de trainingen altijd aanpassen.”