Goud voor Passendaalse gymnaste Camille Devisch (12): “Voor de eerste keer Vlaams kampioene toestelturnen”

Camille Devisch won onlangs de Vlaamse titel toestelturnen in de categorie B12 in Tongerlo. Het was haar eerste Vlaamse titel. Ze is intussen drie jaar aangesloten bij Turnkring Vlamertinge en traint vier à vijf keer per week onder trainster Ellen Grillet.

Camille Devisch (12) woont in Passendale en is de dochter van Xavier Devisch en Marie Dubucquoy. Haar broer heet Henri (14). “Ik begon met turnen in het tweede kleuter en startte bij Gympies in Moorslede”, vertelt de jonge gymnaste. “Drie jaar geleden stapte ik over naar de turnkring van Vlamertinge. Daar train ik vier tot vijf keer per week. Het is best pittig, maar turnen is een echte passie.”

Tongerlo

Op het Vlaams kampioenschap in Tongerlo pakte ze goud in de categorie B12. “Het was de eerste keer dat ik me tot Vlaams kampioen kon kronen. Ik ben superblij. De vele trainingen onder trainster Ellen Grillet hebben zeker geholpen. Binnenkort neem ik deel aan het BK in Libramont. Of ik daar Belgisch kampioen kan worden? Dat valt nog af te wachten, want de concurrentie is niet min. Maar ik zal er vol voor gaan. Na het BK trainen we nog even door en in de zomer zal ik het combineren met enkele kampen”, aldus Camille, die in het zesde leerjaar zit van vbs De Fontein en volgend schooljaar naar het College van Roeselare gaat. “Mijn andere hobby’s zijn de Chiro van Passendale en ik volg ook het topturnen op de voet. Ik ben fan van Nina Derwael en het hele Belgische team.”

Trots

Ook papa Xavier is heel trots op zijn dochter. “Ze traint vele uren en zet zich steeds voor de volle honderd procent in. Het is fijn dat ze nu beloond wordt. Vorig jaar strandde ze op een zucht van de derde plaats en nu haalde ze in de voorrondes een eerste, tweede en derde plaats. We hoopten wel op een podium op het VK, goud is een kers op de taart. Broer Henri doet tumbling bij Elastika in Roeselare. Hij nam afgelopen weekend deel aan het BK in Knokke in de C-categorie. We moeten vaak rondrijden, maar doen dat uiteraard met alle plezier. Of ik zelf nog geturnd heb? Neen, ik was vroeger actief als voetballer”, aldus nog Xavier Devisch. (API)