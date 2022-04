Goud voor judoka Ilman Nesirkoyev uit Izegem

Op de Junior European Cup judo in het Italiaanse Lignano was Ilman Nesirkoyev goed voor een gouden medaille in de gewichtsklasse -90kg. Op datzelfde tornooi ging er een bronzen medaille naar Robbe Demets in -66kg.

Ilman Nesirkoyev maakte op de European Cup voor junioren in Lignano deel uit van een ruime Vlaamse delegatie judoka’s. Onder hen ook heel wat West-Vlamingen. De judoka uit Izegem, aangesloten bij Judo Team International in Roeselare, werd in het verleden diverse keren nationaal kampioen bij de jeugd.

Op het EK voor cadetten in Riga vorige zomer behaalde hij een bronzen medaille. Voor dit jaar maakte zwaargewicht Nesirkoyev, van Tsjetsjeense origine, de overstap naar de junioren en hij is er meteen goed voor een knappe titel. Ilman legde in Lignano een foutloos parcours af en won achtereenvolgens van Andrea Raffaeli (ITA), Artur Kanevets (FIN), Ivan Copic (CRO), Tommaso Fava (ITA) om uiteindelijk in de finale de Oostenrijker Aslan Popayan te verslaan. Die had eerder wel Warre Denys (JC Jenos Kwi Hooglede) uitgeschakeld.

Robbe Demets

Zaterdag was Robbe Demets uit Lendelede (Judo Kwai Moorsele) in -66kg reeds goed voor een bronzen medaille. Hij versloeg achtereenvolgens Adam Safer (AUT), Adam Kalasz (HUN) en Tobias Furst Crtanec (SLO). In de halve finale verloor Demets van de Fransman Driss Masson Jbilou en werd hij doorverwezen naar de herkansingen. Daar klopte hij de Oostenrijker Alexander Kaserer en greep zo naar het brons.

Ray Marinx (-66kg/JC Koksijde) verloor net als Ward Houthoofd (-73kg/JC Kawaishi Ingelmunster) zijn eerste kamp. Jarne Duyck (-81kg/JC Kawaishi Ingelmunster) kwam op de tatami in de kamp om het brons. De Zwitser Aurelien Bonferroni hield hem echter van het medaillepodium, en zo moest hij bijgevolg genoegen nemen met een verdienstelijke vijfde plaats.

Bij de dames won Luna Verfaillie (-57kg/JS Asahi) haar eerste kamp door de Duitse Marlen-Rezzan Ates te verslaan. In de tweede ronde verloor ze echter van de Zweedse Tova Granberg. Sara Ver Eecke (-57kg/JC Ardooie) overleefde de eerste ronde niet.

(ACR)