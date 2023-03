Goud voor Florian Van Acker en zilver voor Aurelio Zutterman op BK tafeltennis

In sporthal De Stormmeeuw in Knokke-Heist was er zondag de tweede dag van het Belgisch kampioenschap tafeltennis voor A-spelers. Alsook wie zich tot nationaal kampioen mocht kronen in de Belgian Masters A TT Handisport of de G-sport. In de eindfase bij die G-sporters staand was Florian Van Acker uit Langemark-Poelkapelle goed voor goud. In de categorie zittend was er knap een zilveren medaille voor Aurelio Zutterman uit Beernem als lid van TTC Torhout.

Florian Van Acker, lid van TTC Gullegem, stond na winst in zijn poule in de finale tegenover Marc Ledoux. De West-Vlaming liet er geen gras over groeien en won overtuigend met 3-0 (11-3, 11-9 en 11-8). “Het is moeilijk te zeggen wat ik dit jaar mag verwachten binnen mijn sport. Ik kan niet in een glazen bol kijken. Ik blijf verder hard werken en trainen en we zien wel. Een tornooi waar ik naar uitkijk wordt alvast het Europees kampioenschap para-tafeltennis, in september in het Engelse Sheffield”, aldus Van Acker die in november vorig jaar derde werd op het WK.

In de categorie zittend werd Aurelio Zutterman in zijn rolstoel als zesde op de ranking in ons land knap tweede. Hij verloor in de finale van favoriet Bart Brands met 3-1 (8-11, 11-8, 11-6 en 11-7). “Ik heb al bij al een goed tornooi achter de rug. Ik ging voluit voor een derde plaats en werd zelfs tweede. Ik kijk nu reeds uit naar volgend jaar. En wie weet misschien kan ik ooit nog eens een speler als Bart kloppen”; aldus Aurelio.

De sportzaal met langs weerszijden zittribunes was ondertussen goed volgelopen om de finales in het enkelspel te zien. Bij de heren ging het goud naar Adrien Rassenfosse die met 4-2 Florent Lambiet opzij zette. Voor Rassenfosse is het na vier keer goud in dubbel zijn eerste titel in enkel. Twee favorieten voor de eindwinst, titelverdediger Cédric Nuytinck en paralympiër Laurens Devos, stonden reeds in de kwartfinales tegenover elkaar. Devos won, maar werd in de halve finales uitgeschakeld door Lambiet.

Bij de dames werd Daria Mityukova de nieuwe Belgisch kampioen in het enkelspel nadat ze in de finale met 4-1 won tegen Lilou Massart. Langs West-Vlaamse zijde was het uitkijken naar Julie Van Hauwaert en Sara Devos. Hoe zij voor de dag zouden komen na hun winst in het dubbelspel zaterdag. Beiden mochten in enkel meteen aan de kwartfinales beginnen. Dit werd echter het eindstation voor beiden. Julie werd vijfde na een 3-6 verlies tegen de latere kampioene. Julie eindigde als zesde na een 5-4 verlies tegen Massart.

