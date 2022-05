Goud in het judo voor Karel Foubert en brons voor Robbe Demets

Karel Foubert (Judoclub Olympia Brugge) won zondag in de categorie -78 kg een gouden medaille op de Europese Judo Cup voor senioren in Sarajevo in Bosnië en Herzegovina. Zijn eerste op dit niveau. Robbe Demets (-66kg/Judo Kwai Moorsele) was op de Junior European Cup in het Franse Nanterre goed voor brons.

Karel Foubert, 23 jaar en 113de van de wereld, versloeg onder leiding van coach Damiano Martinuzzi eerst de Bosnische Srdjan Ajvaz en vervolgens de Duitser Fabian Kansy in de kwartfinales. In de halve finale won de Vlaming met een gouden score van de Serviër Mihailo Ciric na extra tijd. In de finale was Foubert dan weer sterker dan zijn leeftijdsgenoot de Bosniër Toni Miletic. “Tijdens de finale van het Belgisch kampioenschap in november blesseerde Karel zich. Hij won toen wel nog de titel. Na een operatie en een lange revalidatie bereidde hij zich in stilte voor op een comeback op de tatami”, weet David Deleu van Judoclub Olympia Brugge. Karel Foubert fungeerde voordien tijdens de Olympische Spelen als sparringpartner van Matthias Case en Toma Nikiforov. “Vandaag haalde hij zijn eerste medaille op een European Cup bij de senioren en meteen een gouden plak en dat is toch wel een knalprestatie.”

Op de Junior European Cup in Nanterre kampte Robbe Demets uit Lendelede zich zonder kleurscheuren door de kwartfinale met winst tegen Louis Lecoq (FRA), Shaun Malazarte (GBR) en Manoah Dumont (FRA). In de halve finale moest hij echter de duimen leggen tegen de Fransman Maxime Moundanga en kampte hij vervolgens tegen Levi Maerkt voor brons die hij uiteindelijk opzij zett om zelf het medaillepodium te betreden.

Er kwamen in het weekend overigens heel wat judoka’s uit West-Vlaamse clubs internationaal in actie. Nog op de Junior European Cup in Nanterre won Jarne Duyck (-81kg/JC Kawaishi Ingelmunster) na een vrijstelling in de eerste ronde in de tweede tegen de Nederlander Sem Kroeger. Daarna moest hij in de kwartfinale zijn meerdere erkennen in Ismayil Zamanov (AZE). In de herkansingen zette hij Jason Okoye (FRA) en Loic Gerosa (SUI) opzij om voor het brons te kampen tegen Omar Rajabli (AZE). Deze laatste won de kamp echter en zo moest de judoka uit Ingelmunster genoegen nemen met een vijfde plaats. (ACR)