Goud en zilver voor Trampo’s tijdens eerste open PK

Na geslaagde clubkampioenschappen scoorden de gymnasten van turnkring De Trampo’s heel goed op de eerste provinciale kampioenschappen.

Bij de 9- en 10-jarigen behaalde men zilver en goud. Bij de 9-jarigen sprong Clementine De Witte regelrecht naar de tweede plaats op 40 deelnemers, goud was er voor Fran Lambert die bij de 10-jarigen overtuigend naar goud sprong.

In het B-niveau (11 tot 16 jaar) behaalden de Ingelmunsterse gymnasten volgende resultaten: Zoey Durnez negende en Jenna Wittevrongel 14de. In het B-niveau (11-jarige jongens) werd Ties Vandewalle vijfde. In het B-niveau 12-jarige meisjes werd Amke Windels 15de, Jolien Denis 16de, Marthe De Leersnijder 20ste en Alicia Peiren 21ste. Bij de 14-jarige meisjes was er nog een zevende plaats voor Mirthe Vanhee en een 25ste plaats voor Anaïs Goosens.

Q4Gym-kwaliteitslabel

Voor de derde keer op rij behalen De Trampo’s het Q4Gym-kwaliteitslabel. Deze audit werd afgenomen door de Gymfederatie Vlaanderen. Het label is geldig voor vier jaar. De club scoorde heel goed voor clubmanagement (80,12 procent) en het trainersbeleid (95,83 procent).

Alleen voor ledenbinding moet de club nog een tandje bijsteken. Dat heel wat leden het na één seizoen voor bekeken houden, heeft echter diverse redenen zoals de zapcultuur die binnen de sporten momenteel bijzonder hoog is.

Op zaterdag 19 en zondag 20 maart zal de Ingelmunsterse sporthal weer het mekka zijn van de trampolinesport met de West-Vlaamse kampioenschappen trampoline. (CLY)