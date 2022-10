Golfsurfers van aan de kust maken zich op voor het BK

Het is een jaarlijkse traditie tijdens de herfstvakantie: het Belgisch kampioenschap golfsurfen, dat plaatsvindt… aan de Atlantische kust in Frankrijk. Nadat men hiervoor jaren naar de golfspot in Vieux Boucau trok, gaat het nu drie kilometer noordelijker, naar Messanges. Waar er uiteraard ook een garantie is op de nodige golven. Heel wat West-Vlamingen nemen deel aan dat BK.

Van zondag 30 oktober tot de vrijdag erop worden mogelijk surfheats gesurft. Mogelijk, want net zoals bij andere watersporten hangt het golfsurfen af van de weergoden. Een surfheat is de tijdspanne waarin maximaal vier golfsurfers het gedurende 15 tot 30 minuten tegen elkaar opnemen. De eerste twee deelnemers gaan door naar de volgende ronde.

Twins Club en O’Neill Beachclub

Het Protest BK Surf 2022 is een open kampioenschap waar iedereen aan kon deelnemen en startte reeds met kwalificaties aan onze kust, in Twins Club in Bredene en de O’Neill Beachclub in Blankenberge.

“We zijn met die kwalificaties twee jaar geleden gestart”, vertelt Kevin Van den Driessche, marketing en communicatie binnen Wind en Watersport Vlaanderen (WWSV) waarvan de Belgian Surf Frederation (BSF) een onderdeel vormt.

Steeds hoger niveau

“Voor de deelnemers is het een extra motivatie als ze in België een ticket kunnen bemachtigen voor het BK op de Franse golven”, vindt hij.

“We merken dat er daar toch op een ander niveau kan gesurft worden. En dat niveau wordt met de jaren hoger, ook al omdat zij die destijds bij de U14 en de Grommets actief waren, ouder en beter worden. De surfscene gaat er dankzij een goede clubwerking en training op vooruit”, vindt Van den Driessche.

De Belgische kwalificaties, verspreid over twee periodes, eentje in mei en wachtperiodes van september tot begin oktober, zorgden na een selectie uit 92 surfers voor een prachtige selectie van 35 finalisten verspreid over zes categorieën richting Franse golven. De zes beste surfers gaan nu naar de finales in Messanges. In de U14 shortboard zijn het de beste acht en bij de Masters shortboard de beste vier.

Battle of the Surfclubs

Shortboard is iets dat iedereen wil doen. De wereldtop maakt gebruik van deze plank. Het is de grootste categorie. Veel vinniger, je moet zoveel mogelijk radicale manoeuvres doen, met veel snelheid en kracht. Longboard is meer dansen op een plank, met stappen naar voor en naar achter. Je moet heel veel in stijl lange manoeuvres doen.

“Het BK moet een tof evenement worden, waar er een soort van community wordt gecreëerd. We zien dat er zowel in België als in Frankrijk veel toeschouwers aanwezig zijn. Ook vanuit de surfclubs aan onze kust. Zo is er tevens een Battle of the Surfclubs. Op die manier wordt het clubgevoel ook wat ondersteund. In het begeerde clubklassement moet alles nog beslist worden. De inzet is zich een jaar lang surfclub van het jaar te mogen noemen”, aldus Van den Driessche. (ACR)