Golfsurfer Lars Peeters volgt zichzelf op als Belgisch kampioen: “Topeditie met de nodige golven”

Lars Peeters werd onlangs in Spanje nationaal kampioen golfsurfen in shortboard bij de U18. Het is zijn tweede titel op rij in die categorie. Hij stoomt zich nu klaar voor zijn deelname aan het WK in het Braziliaanse Rio de Janeiro.

Lars Peeters (O’neill Beachclub Blankenberge) behaalde zijn eerste titel in het golfsurfen in 2020 bij de U14. Nu stond hij bij de U18 voor het tweede jaar op rij op het hoogste schavotje. Zij het in het Spaanse Playa de Berria waar het BK tijdens de voorbije herfstvakantie plaatshad. Lars behoorde in zijn categorie als regerend kampioen tot de favorieten.

Selectie

“Met veel zijn we niet, maar het blijft toch steeds weer een mooie strijd”, vindt de 17-jarige Blankenbergenaar. “Er zijn twee, drie surfers die bij de U16 actief zijn en volgend jaar de overstap naar de U18 maken. De concurrentie wordt op die manier groter. En Berria in Spaanse Baskenland is alvast een unieke locatie. Het is een heel mooie streek om te surfen. Het BK was tevens een topeditie dit jaar, met de nodige golven, het geschikte weer. Ik denk dat het nationaal kampioenschap er in de toekomst nog zal plaatsvinden.”

Lars maakt deel uit van het Belgische team onder leiding van Lars Musschoot. Voor aanvang van het BK was de selectie voor het komende WK van 24 november tot en met 3 december in het Braziliaanse Rio de Janeiro al bekend. “Vorig jaar op het WK in El Salvador was ik er ook bij. Die selectie wordt vooral bepaald op basis van je resultaten, maar vooral rekening houdend met je prestaties op trainingsstages. Als we met het team gaan trainen in bijvoorbeeld Portugal is het voor de coach belangrijk als we consistent blijven surfen, of als we de oefening goed uitvoeren. Daarnaast moet ook je gedrag goed zijn.”

In Brazilië is Lars nog niet geweest. “In de surfscene is het zeker geen onbekende plaats. Ik vind het alvast heel tof dat het WK er is. Ik ben benieuwd wat het gaat geven, zonder hierbij aan prognoses te doen.”