Glen en Kristof stuwen ‘hun’ softballclub naar EK-winst

Waregemnaars Glen De Waele en Kristof Vanhoutte hebben voor een primeur gezorgd: ‘hun’ softballclub “De Oslo Alligators” werd vorige week Europees kampioen in Praag, Tsjechië.

De Noorse softballclub Oslo Alligators is dé revelatie op het internationaal toneel. Het voorbije weekend won het mannenteam namelijk de Men’s ESF European Super Cup 2022: het Europees kampioenschap softbal. Dit mede dankzij twee Waregemnaars, Kristof Vanhoutte en Glen De Waele. Kristof speelde de eerste wedstrijd zelf mee en is sponsor. Glen is op zijn beurt manager, en mede aandeelhouder, van de club.

“Softball neem sterk toe in populariteit in Europa en dat is te zien aan het stijgende speelniveau. Het was dan ook allesbehalve eenvoudig om dit Europese toptoernooi te winnen”, aldus Kristof. “Onze club kwam uit in de A-poule, zeg maar de competitie waar de beste ploegen tegen elkaar spelen. Ondanks het geloof in de kwaliteit van onze spelers, was het dus ook voor ons even bang afwachten hoe we het er zouden van afbrengen.”

“Onze ploeg heeft de mooiste verwachtingen echter overtroffen. Want buiten de eerste wedstrijd, hebben we elke wedstrijd daarna gewonnen”, glundert Glen. “Naast het Europese goud en de beker, hebben we ons zo bovendien verzekerd van een plek voor het wereldkampioenschap softbal volgend jaar. Of we hier aan zullen meedoen, zijn we evenwel nog niet zeker. Een winnend team daar afleveren is namelijk héél erg prijzig. Nieuwe sponsors zijn dus zeker welkom,” lacht Glen. (GDW)